Europa tiene de 5 a 8 años para aumentar su capacidad de defensa, según el ministro alemán

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó hoy que Europa tiene entre cinco y ocho años para aumentar la capacidad de la industria de defensa ante la previsión de que EEUU gire su atención en la próxima década más hacia la región del Asia-Pacífico y el Viejo Continente quede algo menos protegido.



"Se puede suponer que en la próxima década Estados Unidos estará más involucrado en la región del Pacífico de lo que lo está hoy, independientemente de quién sea el próximo presidente (...)", señaló el ministro en una entrevista con el diario "Welt am Sonntag".



En este contexto habrá una reducción, aunque sea moderada, de la participación estadounidense en Europa, auguró.



Por tanto Alemania y el resto de los países europeos deben "aumentar nuestro compromiso para garantizar la seguridad en nuestro continente".



Pistorius explicó que la industria de defensa europea debe aumentar sus capacidades, algo que no se hará de la noche a la mañana.



"Ahora tenemos entre cinco y ocho años para ponernos al día, tanto en las fuerzas armadas como en la industria y la sociedad", explicó el ministro.



Recordó que Rusia mientras está "aumentando significativamente el volumen de producción" de su industria de defensa y las amenazas del presidente ruso, Vladímir Putin, a los países bálticos, Georgia y Moldavia "deben tomarse muy en serio".



"Esto no es sólo un ruido de sables. Es posible que nos enfrentemos a peligros al final de esta década, pero para entonces estaremos preparados para afrontarlos", aseguró.



En lo que se refiere a los deberes de Alemania, Pistorius, que ya había dicho que faltan soldados en la Bundeswehr o Fuerzas Armadas del país, reveló que está analizando el modelo sueco para estudiar si sería aplicado también en el país centroeuropeo.



Alemania eliminó en 2011 el servicio militar obligatorio tras 55 años, pero Pistorius ya dijo nada más asumir la cartera de Defensa que fue un error.



En Suecia, "todos los hombres y mujeres jóvenes son reclutados allí, y sólo un número selecto de ellos terminan haciendo el servicio militar básico. Parte de estas consideraciones es si algo así también sería concebible para nosotros", dijo Pistorius.



Actualmente, en las Fuerzas Armadas alemanas sirven 181.383 hombres y mujeres. Hasta 2031 deberían ser 203.000.



En febrero pasado, el canciller alemán, Olaf Scholz, rechazó abrir un debate sobre el regreso del servicio militar obligatorio.



Suecia terminó con él en 2010 pero lo reintrodujo en 2017.

