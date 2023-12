Edmundo Bal quiere volver a la política y ultima un partido para concurrir a las europeas

El exportavoz de Ciudadanos en el Congreso Edmundo Bal tiene planeado volver a la política y está ultimando la creación de un nuevo partido "centrado que no de centro" para concurrir a las elecciones europeas de junio y captar al electorado descontento con el PP y el PSOE.



"Desde la derecha del PSOE a la izquierda del PP", ese es el espacio en el que aspira a entrar, asegura´Bal en una conversación con EFE, quien, tras abandonar la política, volvió a su plaza de abogado del Estado, aunque enseguida impulsó una plataforma con el nombre de Nexo y con la idea ya en la cabeza de que pudiera ser el trampolín para una nueva formación.



En este nuevo proyecto se involucraron además de Bal, que preside Nexo, otros antiguos dirigentes de Cs, entre ellos el exvicepresidente de Castilla y León y actual procurador autonómico, Francisco Igea, aunque éste ahora no parece que se vaya a incorporar a este nuevo partido por diferencias ideológicas.



Bal asegura que también hay socialistas históricos molestos con el PSOE actual de Pedro Sánchez que miran con interés este proyecto, así como personas de partidos de derechas y grupos y asociaciones "transversales" con los que están en contacto, entre ellos El Jacobino, un laboratorio de ideas de izquierda.



Por el momento, no está decidido el nombre del partido, aunque será uno distinto a Nexo y tampoco está claro qué personas concretas darán el paso de unirse a Bal, aunque nombres como el del eurodiputado Javier Nart, que también militó en Cs, están volcados en esta nueva propuesta.



Las reformas y la política de pactos a izquierda y derecha serán dos de los principales ejes del partido que está promoviendo Bal, que defenderá además un Estado de bienestar fuerte y derechos civiles para él ya incuestionables como el aborto o la eutanasia.



Edmundo Bal tiene ya montada la estructura orgánica del partido, que esperan registrar como muy tarde en febrero, aunque primero los asociados de Nexo (unos 500) deberán ratificar en una asamblea la constitución de esta nueva fuerza política.

