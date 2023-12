Los graduados españoles presentan la segunda tasa de empleo más baja de la Unión Europea

La universidad pública necesita abordar un relevo generacional -la mitad de sus catedráticos y un tercio de su Personal Docente e Investigador se jubilará en diez años-, y mejorar su empleabilidad, ya que los graduados españoles presentan la segunda tasa de empleo más baja de los 27 países de la Unión Europea.



Son algunas de las siete prioridades que identifica el último informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), publicado hoy miércoles, en el que expertos nacionales y extranjeros analizan y proponen mejoras para la universidad española y dedica una monografía a la inteligencia artificial en los campus.



Según el vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, el sistema universitario del país sigue avanzando en los diferentes indicadores de desempeño, "aunque a un ritmo relativamente lento".



"Si aspira a competir globalmente en un mundo cada vez más cambiante e incierto, se debería avanzar al mismo ritmo, o a uno superior, a los sistemas universitarios que van en cabeza", ha dicho Solé.



El informe también alude a la aprobación, en 2022, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que afirma "no es lo suficientemente atrevida para impulsar la reforma que la universidad necesita y queda limitada por el desequilibrio entre la autonomía de las universidades, la capacidad efectiva de gestión y la rendición de cuentas".



Las prioridades identificadas en el informe son las siguientes:



1. Aumentar la inversión



Según el informe "Educación en un vistazo 2023" de la OCDE, el gasto en las instituciones de educación superior españolas es de 14.361 dólares por alumno, un 20,7% inferior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.



En los últimos años, España ha aumentado el peso de la inversión en I+D sobre el PIB: ha pasado de un 1,19% en 2016 al 1,44% en 2021, siendo el sector privado el que más ha impulsado este crecimiento.



Aunque ha habido una inversión récord, impulsada por los fondos europeos, resulta difícil cumplir el objetivo de gasto en I+D sobre el PIB del 2,12% definido en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, ha explicado en la rueda de prensa Ángela Mediavilla, responsable del gabinete técnico de la Fundación CYD.



2. Asegurar el relevo generacional



En la última década la universidad pública ha visto disminuir su personal funcionario: en el curso 2021-2022 hay 7.924 funcionarios menos respecto al 2010-2011, a la vez que ha subido el profesorado contratado en 12.506 personas, de las cuales, 6.080 son profesores asociados.



Según Mediavilla, en los próximos diez años unos 21.400 profesores (19,4 %) se jubilarán por los que hay que abordar un relevo generacional. Este porcentaje aumenta si se tiene en cuenta solo al Personal Docente e Investigador funcionario (33%) y catedráticos (49,7%).



3. Mejorar la empleabilidad.



Los graduados superiores españoles presentan en 2022 la segunda tasa de empleo más baja de los 27 países de la UE (83% respecto al 87,4% de la UE) y la segunda tasa de desempleo más alta (7,1% frente al 3,5% de la UE).



Además, nuestro país se registra el mayor porcentaje de ocupados de 20 a 64 años con educación superior que trabaja en ocupaciones de baja cualificación (35,9%), frente al 22,2 % de la UE.



4. Aumentar la relevancia del conocimiento generado



Las universidades españolas generan el 77,5% de las publicaciones científicas, pero hay poca interacción con otros actores del sistema de ciencia e innovación, "lo que puede llevar a que el conocimiento generado no sea accesible y, consecuentemente, no se aproveche".



5. Fomentar la internacionalización



España recibe más alumnos de los que envía fuera: en el curso 2021-2022 había 135.474 estudiantes internacionales en los campus presenciales y 54.163 alumnos españoles estaban matriculados en programas de movilidad.



La mayoría de quienes llegan a España lo hacen a través de programas de movilidad como Erasmus+ mientras que son minoría en la matricula ordinaria. Uno de los motivos puede ser la baja oferta de titulaciones en otros idiomas, según Mediavilla.



6. Mejorar el acceso y la equidad



Las mujeres son mayoría entre los titulados de grado y máster (60,5% y 57,2% respectivamente, curso 2021-2022), pero a medida que aumenta el nivel de estudios y la carrera académica su presencia mengua: solo el 26,3% son catedráticas y el 25% rectoras.



7. Acelerar la transformación digital



La inteligencia artificial debe contemplarse desde tres perspectivas: aprender con ella (utilizando herramientas), aprender sobre ella (cómo funciona) y prepararse para ella (entender sus repercusiones).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es