Sánchez insta a Feijóo a reflexionar sobre su relación con Abascal por su discurso de odio

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, de tratar de inocular el odio en la sociedad con declaraciones que son "de extraordinaria gravedad" y ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que reflexione por ello sobre su relación con ese partido.



Sánchez se ha referido a las declaraciones de Abascal contra él en las que en una entrevista en Argentina ha augurado que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo por los pies", en el acto de presentación de su libro 'Tierra firme', al que han acudido un total de catorce ministros.



El presidente del Gobierno ha considerado que esas palabras de Abascal no son un lapsus, sino que ha querido lanzar un mensaje para que se hable sobre ello.



Este tipo de declaraciones ha subrayado que eran inéditos en la historia democrática y tratan de convertir a la política y a España en un país donde todo se ha monopolizado por el discurso del odio y donde existe el enfrentamiento.



Frente a ello, ha recalcado que la realidad demuestra que es todo lo contrario, como cree que se ha evidenciado este puente de la Constitución que los españoles han celebrado en un ambiente prenavideño



"Aquí no se rompe nada", ha añadido Sánchez, que ha insistido en que no existe esa polarización y ese odio que asegura que tratar de inocular Abascal en el debate público.



Tras calificar a Vox de "partido de odio", ha recordado que Abascal iba a ser vicepresidente del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo si éste hubiera conseguido llegar a la Moncloa y eso cree que debe llevar a la reflexión al líder del PP.



Ha acusado a Feijóo de abrir las puerta de gobiernos municipales y autonómicos a Vox y ha vuelto a hablar de la existencia de una "polarización asimétrica" porque hay "insultadores e insultados y asediadores y asediados", en referencia a las manifestaciones ante las sedes del PSOE.

