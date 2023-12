El equipo de voluntariado de la 37ª America’s Cup vibran con el Match Final de Jeddah

El Team B de la 37ª America’s Cup sigue cogiendo forma. A pocos días para que el próximo 15 de diciembre expire el plazo para formar parte del programa de voluntariado de la regata más importante del mundo, su primera sesión de convivencia reunió este fin de semana a cerca de 700 personas que, invitadas por la entidad organizadora del evento (ACE Barcelona), se dieron cita en el centro oficial de divulgación America’s Cup Experience.

Coincidiendo con el Match Final de la regata preliminar de Jeddah (Arabia Saudí) presentada por Neom, el Port Vell barcelonés se convirtió en una extensión de esta segunda cita en el calendario de la 37ª America’s Cup, que puso punto y seguido a la disputada el pasado mes de septiembre en Vilanova i la Geltrú y que sirvió el último aperitivo previo al evento principal que se celebrará en Barcelona entre agosto y octubre de 2024.

Integrantes del equipo de voluntariado de la citada regata de Vilanova y aspirantes a hacerse con una plaza el próximo verano y otoño se contagiaron del gran ambiente vivido durante los últimos días a orillas del Mar Rojo y participaron en este primer encuentro, que contó con la colaboración de Estrella Damm, Coca-Cola e ISDIN.

“Estamos contentos de abrir las puertas del America’s Cup Experience a prácticamente 700 voluntarios. Esperamos que haya más días y más encuentros como éste a lo largo de los meses que tenemos por delante. El objetivo es hacer más encuentros como éste para conocer a la gente y que ellos se conozcan entre sí”, aseguró el responsable del programa de voluntariado de la 37ª America’s Cup, Xavier Prat.

Además de brindar por el triunfo final del equipo neozelandés Emirates Team New Zealand, las 420 primeras personas registradas en esta jornada exclusiva tuvieron la oportunidad de sumergirse en la experiencia inmersiva del primer centro oficial de divulgación de la America’s Cup, así como de asistir a un pase del documental oficial One Hell of a Battle, y poder seguir en directo el apasionante duelo final de Jeddah entre el Emirates Team New Zealand y el Luna Rossa Prada Pirelli en la espectacular pantalla de 611m² de la America’s Cup Experience, la segunda más grande de Europa.

