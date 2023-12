La épica remontada del Girona tumba al Valencia

El Girona de Míchel Sánchez celebró este sábado una épica victoria contra el Valencia (2-1) gracias a una remontada agónica, la sexta en 15 jornadas, con un doblete del uruguayo Cristhian Stuani que le asienta en lo más alto de LaLiga EA Sports después de acumular 38 puntos de 45 posibles.



Hugo Duro adelantó al Valencia, pero el equipo de Rubén Baraja enlazó el tercer partido sin ganar porque el conjunto catalán persiguió el triunfo hasta lograrlo gracias a los dos tantos del capitán: en los minutos 82 y 88.



Los rojiblancos celebraron la duodécima victoria liguera, solo una menos que en toda la temporada pasada, para colocarse de nuevo líderes en solitario a la espera del partido del Real Madrid contra el Granada, y consolidar su posición de Liga de Campeones, en el séptimo partido seguido sin derrota.



El equipo rojiblanco buscó hacer bueno el empate del lunes también en casa contra el Athletic Club (1-1) desde el pitido inicial y se adueñó de la pelota, con un control casi total. La posesión superaba al 70% al descanso.



Los jugadores de Míchel monopolizaban el balón y en el primer minuto ya inquietaron a Giorgi Mamardashvili con una carrera y tiro de Artem Dovbyk, de nuevo en el once tras superar su lesión. Iglesias Villanueva invalidó la acción por fuera de juego.



El partido se jugaba en la mitad de campo del Valencia. A los 10 minutos el Girona perdió por lesión a Yangel Herrera, pieza clave de Míchel, pero la entrada de Pablo Torre, voluntarioso, ratificó la idea ofensiva de Míchel.



El equipo tocaba y tocaba, pero le faltaba acierto en el último pase y desequilibrio en las bandas para concretar su superioridad, crear peligro real y hacer daño al Valencia, muy bien plantado. La primera ocasión fue visitante, de hecho, un disparo cruzado de Fran Pérez que no halló portería.



El Girona acabó encontrando el gol en el minuto 40 y gracias a Dovbyk tras un saque de falta, pero Iglesias Villanueva anuló el 1-0 por fuera de juego de David López en la prolongación.



Los locales dieron un paso adelante al volver de vestuarios y atacaron con aún más ímpetu, pero Aleix García se topó dos veces con Mamardashvili: primero en un duro disparo desde lejos y después en un fuerte remate desde dentro del área, contestado con una intervención de mucho mérito.



Míchel cambió de banda a Sávio para liberarlo del doble marcaje de Thierry Correia y Dimitri Foulquier y el Girona comenzó a amenazar de verdad, pero cuando el conjunto rojiblanco vivía su mejor momento regaló el 0-1.



David López se confió y no controló un pase atrás y Hugo Duro le robó la cartera, recogió el balón y corrió sin oposición hasta llegar al área y batir a Gazzaniga con una bella vaselina.



El Girona reaccionó con convencimiento, de forma inmediata: Iván Martín centró al segundo palo, pero Dovbyk no llegó a rematar.



Al cuadro de Míchel le faltaba fluidez y ritmo de asociación, ante un Valencia que buscó proteger la victoria: Mouctar Diakhaby sustituyó a Fran Pérez, mientras que Míchel dio entrada a Cristhian Stuani por David López. Foulquier pudo sentenciar con un disparo totalmente solo desde el punto de penalti, pero falló.



Mamardashvili, salvador, detuvo un cabezazo franco de Stuani, pero en el minuto 82 el meta georgiano ya no pudo hacer nada para evitar el gol del ariete uruguayo a gran centro de Yan Couto desde la derecha. El gol dio alas al Girona, muy precipitado y falto de ritmo hasta ese momento, y se lanzó en busca del triunfo.



Y lo logró: porque en el 88' Couto volvió a centrar desde la derecha y Stuani volvió a rematar a gol, desatando la euforia. El Girona suma 21 puntos más tras 15 jornadas que el curso pasado y Montilivi sueña con LaLiga.



- Ficha técnica:



2 - Girona FC: Gazzaniga; Èric, David López (Stuani, min. 75), Blind, Miguel; Herrera (Pablo Torre, min. 13, Yan Couto, min. 81), Aleix García; Tsygankov, Iván Martín (Portu, min. 82), Sávio; Dovbyk.



1 - Valencia CF: Mamardashvili, Thierry, Mosquera, Gabriel Paulista, Yarek (Jesús Vázquez, min. 89); Foulquier (Amallah, min. 84), Javi Guerra, Pepelu, Fran Pérez (Diakhaby, min. 67 ); Diego López (Canós, min. 84) y Hugo Duro (Yaremchuk, min. 84).



Goles: 0-1, min. 56: Hugo Duro. 1-1, min. 82: Stuani. 2-1, min. 88: Stuani.



Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó a los locales Blind (min. 37), Yan Couto (min. 42) y Sávio (min. 90+2) y a los visitantes Yarek (min. 61), Hugo Duro (min. 77) y Gabriel Paulista (min. 90+6).



Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadi Municipal de Montilivi ante 13.343 aficionados.

