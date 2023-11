El SAS enviará 1,9 millones de SMS a usuarios para que se suscriban al sistema 'AviSAS'

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) enviará 1,9 millones de SMS a dispositivos móviles de usuarios para que se suscriban al sistema de notificaciones "AviSAS" y puedan tener información directa y avisos por parte de la sanidad pública andaluza.



En una nota de prensa la Consejería ha indicado que este sistema facilitará el envío de mensajes generales sobre cuestiones de interés sanitario, así como sobre sus citas pendientes, la atención recibida o consejos generales de salud.



En total, se enviarán 1,9 millones de SMS que se suman a los 740.000 que se mandaron en una primera oleada en el mes de octubre, dirigidos a usuarios de la provincia de Córdoba que tenían citas pendientes en los siguientes seis meses, tras lo cual se extendió a usuarios del resto de provincias.



Ahora, desde el SAS se ha comenzado a enviar nuevos SMS al resto de población tengan o no una cita pendiente, siempre que sean mayores de 16 años y con teléfono móvil registrado en la base de datos de usuarios y no estén registrados ya en ‘AviSAS’.



Al acceder al enlace, los ciudadanos que tengan instalada la aplicación "Salud Andalucía" podrán realizar su alta a través de ella, mientras a quienes no la tengan se les abrirá la página web de ClicSalud+ donde podrán tramitarla.



Si la respuesta por parte del usuario es afirmativa, el ciudadano se está suscribiendo al servicio de notificaciones generales del Servicio Andaluz de Salud y por tanto lo autoriza al envío de SMS con información de sus citas y otras comunicaciones que realice el SAS.



Con esta suscripción realizada a través de invitación por SMS, la información que se remite al usuario está limitada (se informa del día/hora de la cita pero no de la ubicación de la consulta ni del centro hospitalario que la ha asignado) y los mensajes se envían exclusivamente por SMS.

