Respaldo masivo de la comunidad internacional a la tregua temporal entre Israel y Hamás

La tregua temporal de carácter humanitario entre Israel y Hamás ha sido saludada con satisfacción por la comunidad internacional, desde los países árabes vecinos hasta los organismos multinacionales.



La tregua, que entrará en vigor previsiblemente mañana jueves, supondrá que, en una primera fase, Hamás entregará a al menos 50 rehenes, casi todos mujeres y niños, de los más de 240 que secuestró el pasado 7 de octubre e Israel excarcelará a una primera tanda de 150 prisioneros palestinos que no hayan sido condenados por delitos de sangre.



El acuerdo contempla un alto el fuego de mínimo cuatro días, que podrá extenderse hasta un máximo de diez, en los que se pausarán totalmente los combates e implicará la entrada a la Franja de entre 100 y 300 camiones con alimentos y ayuda médica, además de combustible.



LAS GRANDES POTENCIAS RESPALDAN



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió el "compromiso" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y puso énfasis en que "es importante que todos los aspectos de este acuerdo se apliquen plenamente", al tiempo que su prioridad es garantizar la seguridad de los rehenes de nacionalidad estadounidense.



Biden ha estado "directamente implicado" en las cinco semanas de negociaciones previas al acuerdo, según informó un alto funcionario de su Administración en las horas previas al anuncio, con llamadas a Netanyahu; al presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi; y al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.



Rusia saludó la pausa humanitaria algo que pedía desde el "comienzo de la escalada del conflicto", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, quien destacó los "esfuerzos especiales" de Catar en las negociaciones para la "implementación práctica del llamamiento de la comunidad internacional a reducir las tensiones".



China expresó hoy su satisfacción por el acuerdo y, por boca de la portavoz de Exteriores, Mao Ning , mostró su confianza en que "esto ayude a mitigar la difícil situación humanitaria, a promover el descenso de la escalada del conflicto y a relajar la situación".



LOS PAÍSES ÁRABES



Dentro de Palestina, la Autoridad Nacional (ANP) dijo acoger con satisfacción el acuerdo. "Reafirmamos nuestro llamamiento para un cese total de la agresión israelí contra el pueblo palestino y la entrada de ayuda humanitaria", afirmó en su cuenta de X Husein al Sheij, mano de derecha del presidente palestino Mahmud Abás y ministro de la ANP a cargo de las relaciones con Israel.



El Gobierno de Catar, mediador clave en la tregua temporal, subrayó que seguirá sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, "pese a las dificultades".



"Tras el acuerdo de tregua humanitaria en Gaza, afirmamos la determinación del Estado de Catar de avanzar para poner fin a esta guerra y detener el derramamiento de sangre en curso", dijo el portavoz de Exteriores, Majed al Ansari, en su cuenta oficial en X, aunque admitió que "el camino hacia este acuerdo no fue fácil y el camino después no lo será tampoco".



El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, se felicitó por la tregua y afirmó que El Cairo seguirá sus esfuerzos para una "solución definitiva".



"Confirmo la continuación de los esfuerzos egipcios para alcanzar soluciones definitivas y sostenibles que logren la justicia, impongan la paz y garanticen los derechos del pueblo palestino", añadió.



También entre los países árabes vecinos Jordania exigió que la tregua temporal sea un paso para un "cese total de la guerra", y agradeció los esfuerzos de mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos para alcanzarla.



"Es importante que esa tregua sea un paso que conduzca al cese total de la guerra contra la Franja de Gaza, y que contribuya al cese de la escalada y de los ataques contra los civiles y a su desplazamiento forzado", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Sufyan al Qudah.



CLARO APOYO MULTINACIONAL



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró la tregua temporal que "debería conducir a la liberación de los rehenes, a la pausa en las hostilidades y permitir la entrega de más ayuda humanitaria", declaró Stoltenberg desde Skopje.



Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió este miércoles con "gran satisfacción" el acuerdo y anunció que la Unión Europea aprovechará esta pausa para lleva a la franja una "oleada humanitaria".



Von der Leyen pidió a su comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, que aumente los envíos a la franja "lo antes posible para aliviar la crisis humanitaria".



Diferentes gobiernos mostraron su respaldo al acuerdo, desde el Reino Unido a Australia, así como España o Italia, mientras el papa Francisco explicó que recibió "a dos delegaciones, una de israelíes que tienen familiares como rehenes en Gaza y otra de palestinos que tienen familiares encarcelados en Israel".



"Sufren mucho y he escuchado cómo sufren unos y otros. Las guerras hacen esto, pero aquí hemos ido más allá de las guerras. Esto no es una guerra, es terrorismo", afirmó el pontífice.

