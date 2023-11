Sergio Ramos reaparece sin Pilar Rubio tras los rumores de crisis en la pareja

La ausencia de Pilar Rubio el pasado jueves en la gala de los Latin Grammy -a la que Sergio Ramos acudió acompañado de su hermana Miriam- ha provocado que los rumores de crisis en su relación suenen con más fuerza que nunca.

A pesar de que hace apenas una semana la pareja compartía imágenes juntos y tan enamorados como el primer día durante la celebración del cumpleaños de su hijo Marco, cada vez son más voces las que apuntan a que el matrimonio estaría viviendo sus peores momentos.

Mientras los protagonistas guardan silencio, en diferentes medios de comunicación se especula con que la llamativa ausencia de la presentadora en los premios musicales -en cuya lista de invitados confirmados figuraba hasta horas antes- se debería a que el futbolista se lo pasó muy bien con 3 acompañantes en la fiesta privada que Alejandro Sanz celebró en Sevilla con motivo de los Grammy Latinos el pasado lunes 13.

Lejos de quedarse ahí, la periodista Marisa Martín Blázquez ha revelado en el programa 'Vamos a ver' que en los mentideros se habla de una tercera persona por parte de Ramos, aunque ha preferido no dar más datos hasta no tener pruebas de que está información no sea solo un bulo.

Pero más allá de presuntas deslealtades, se rumorea que al matrimonio le habría pasado factura el fichaje del jugador por el Sevilla. Al parecer, Pilar no querría dejar París para instalarse en la ciudad andaluza, ya que su relación con la familia de su marido sería tensa y distante.

En medio de todos estos rumores, Sergio ha reaparecido y lo ha hecho acompañado por uno de sus hijos. Muy serio, y tras haber pasado unos días en Madrid, el futbolista ha regresado a la ciudad andaluza en avión y no ha dudado en usar el servicio premium del aeropuerto de Sevilla para esquivar a las cámaras y las incómodas preguntas sobre su crisis matrimonial.

