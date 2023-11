Jaume Masiá se proclama campeón como los grandes, venciendo la carrera de Lusail

El español Jaume Masiá (Honda) consiguió su primer título mundial de motociclismo como lo hacen los grandes campeones, logrando la victoria en el Gran Premio de Catar de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Lusail.



Había apenas cinco o seis opciones de que Jaume Masiá se proclamase matemáticamente campeón del mundo antes de la última carrera de la Comunidad Valenciana y todas ellas pasaban por acabar entre los cuatro primeros de la carrera de Moto3 y, a pesar de no hacer unos buenos entrenamientos, al final consiguió su objetivo de la mejor manera posible, venciendo con autoridad la prueba.



Su rival por el título, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), no se lo puso nada fácil, pues peleó hasta las últimas vueltas de 'tú a tú' con el español, aunque al final se tuvo que conformar con la sexta posición.



Masiá suma un total de 271 puntos, por los 243 que acumula Sasaki, a falta de una sola carrera por disputarse, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.



El turco Deniz Öncü (KTM) fue el más rápido en la salida, aunque dio la impresión de que se adelantaba al momento de la salida, superando así al autor de la 'pole position' Daniel Holgado (KTM), en tanto que el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que salía cuarto ganó una posición, igual que el español Jaume Masiá (Honda) saliendo desde la décima.



Y, así fue, en apenas unos segundos Dirección de Carrera resolvió que Öncü se había adelantado a la salida y lo penalizó con una doble 'vuelta larga', lo que le iba a alejar de la pelea en el grupo de cabeza, que en la segunda vuelta ya comandaba el español Holgado.



Tanto Ayumu Sasaki como Jaume Masiá fueron remontando posiciones hasta meterse de lleno en la pelea en el grupo de cabeza, en el que ya se encontraban prácticamente todos los favoritos.



En el mismo estaban, entre otros, el brasileño Diogo Moreira (KTM), Ayumu Sasaki y Jaume Masiá, el colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas), los españoles Iván Ortolá (KTM), David Muñoz (KTM) y Daniel Holgado, el australiano Joel Kelso (CFMoto), el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y los italianos Matteo Bertelle (Honda) y Ricardo Rossi (Honda).



Holgado, el más rápido de entrenamientos, asumió el liderato de la carrera y puso en fila india a todos los pilotos de cabeza, entre los que Ayumu Sasaki y Jaume Masiá protagonizaron un marcaje estricto al hombre con el título mundial en juego como objetivo.



A pesar del fuerte ritmo, el grupo principal no se comenzó a definir hasta la quinta vuelta, en la que se produjo un primer corte con una quincena de pilotos por delante.



Masiá volvió a cometer un segundo error en la curva seis de la carrera, nuevamente junto a Ayumu Sasaki, al que obligó a abrirse para evitar el contacto cuando ambos iban en cabeza de carrera y que les hizo volver quinto y noveno a la carrera.



Iván Ortolá no estuvo muy acertado en su pilotaje y en la curva quince tocó al brasileño Diogo Moreira, que se fue por los suelos, aunque pudo regresar a carrera pero en posiciones muy retrasadas y él fue penalizado con una doble 'vuelta larga' de sanción, que no le impidió mantenerse en el grupo de cabeza tras cumplir con ambas.



El líder del mundial también recibió por su actitud ante Ayumu Sasaki una advertencia que, en el caso de volver a recibir otra, supondría una sanción mínima de 'vuelta larga'.



Por detrás del grupo de cabeza, el turco Deniz Öncü cumplió con sus dos 'vueltas largas' de sanción y aún se pudo 'enganchar' en las últimas posiciones del mismo, en el que los cambios en cabeza fueron una constante, con alternancia en la primera plaza de Daniel Holgado, Ayumu Sasaki y Jaume Masiá, sobre todo.



A cuatro vueltas para el final Jaume Masiá pasó al ataque y se puso líder, por delante de Holgado y Sasaki, que tardó muy poco en pasar a éste para ponerse tras el rebufo de su rival por el título mundial.



Los adelantamientos en esas últimas vueltas se tornaron en una constante en las que el que más se complicó la vida fue Ayumu Sasaki, que se dejó 'engullir' por el grupo y pasó de la pelea por la victoria a estar décimo y cortado de los pilotos de delante cuando quedaban menos de tres vueltas.



Aun así, Sasaki no arrojó la toalla y tiró con fuerza para intentar volver a pelear con los de cabeza, pero sólo pudo llegar hasta una sexta posición que en el supuesto de vencer Jaume Masiá no le permitía retrasar el 'alirón' del español hasta Valencia.



En la última vuelta, ni David Alonso ni Deniz Öncü se lo pusieron fácil a Jaume Masiá, que supo cerrar a la perfección todas las puertas para lograr la victoria, el único resultado que le valía para proclamarse matemáticamente campeón del mundo.



Junto a Masiá en el podio acabaron David Alonso y Deniz Öncü, con el italiano Ricardo Rossi (Honda) en la cuarta plaza, por delante de Vicente Pérez (KTM), sustituto de la lesionada Ana Carrasco, que logró así su mejor resultado en el campeonato del mundo.



Con Sasaki sexto, tras su estela se situaron el italiano Matteo Bertelle (Honda), el japonés Kaito Toba (Honda), el español Daniel Holgado y el neerlandés Collin Veijer, que fueron quienes coparon las diez primeras posiciones de carrera.



David Muñoz ocupó la duodécima plaza, con Iván Ortolá decimoquinto y ya fuera de los puntos José Antonio Rueda (KTM), decimosexto, Adrián Fernández (Husqvarna), decimoséptimo, Xavier Artigas (CFMoto), vigésimo y David Salvador (KTM), vigésimo tercero.

