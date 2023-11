Ayuso reconoce que insultó a Sánchez: "Aprovechó para insultar a mi familia"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este jueves el insulto que profirió a Pedro Sánchez desde la tribuna del hemiciclo porque, a su juicio, dedicó su intervención "para difamar" contra ella y su familia: “Lo mínimo es que diga por lo bajo, me gusta la fruta”, ha agregado.



"A lo mejor ustedes tragan con todo, pero yo para mis adentros sí que lo dije: Me gusta la fruta", ha afirmado la presidenta.



Ante un vídeo sin sonido que se había difundido a través de medios y redes sociales y en el que la presidenta madrileña parecía decir "hijo de puta" tras las referencias de Sánchez a su hermano, fuentes del equipo de Ayuso han ironizado primero sosteniendo que la dirigente del PP madrileño podría haber dicho "me gusta la fruta" o "viva Teresa de Calcuta".



En la sesión de control que se está celebrando en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha remarcado que Sánchez “abusó de su poder” al utilizar la tribuna del Congreso para difamar sobre su familia y sobre ella, por lo que “lo mínimo es que diga por lo bajo, me gusta la fruta”



Ayuso ha recordado otros momentos en el hemiciclo: “Cuando Mónica García dijo mongola, yo entendí ‘me mola’. Cuando Pablo Padilla me llamó facha, yo entendí ‘qué pacha’”, ha ironizado la presidenta.

