Tropas israelíes se enfrentan a milicianos de Hamás fuera del hospital Al Shifa de Gaza

Las tropas del Ejército de Israel se enfrentaron este miércoles a milicianos del grupo islamista Hamás afuera del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, en cuyo interior los soldados israelíes llevan a cabo una "operación selectiva", informó un vocero castrense.

Antes de entrar al hospital, las tropas "encontraron artefactos explosivos y células terroristas, y comenzó un enfrentamiento en el que murieron terroristas", indicó el Ejército israelí sin precisar el número de muertos, aunque la prensa local asegura que fueron cinco.

Daniel Hagari, vocero del Ejército israelí, señaló en un videomensaje que "las tropas terrestres están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamás en un área específica del hospital Al Shifa" con el objetivo de "derrotar a Hamás y rescatar a rehenes".

De momento, no se ha informado de que hayan encontrado rastro de alguno de los 239 rehenes.

Israel asegura que Hamás tiene su principal centro de mando en un área -posiblemente subterránea- del hospital Al Shifa, algo que niega el grupo islamista que gobierna de facto la Franja desde 2007.

"El respaldo de la Casa Blanca y el Pentágono a la narrativa infundada de la ocupación, afirmando que la resistencia está utilizando el complejo médico Al Shifa con fines militares, ha dado efectivamente a la ocupación luz verde para perpetrar nuevas masacres contra civiles", indicó Hamás en un comunicado.

El Ejército israelí asegura que había dado previamente un plazo de 12 horas a los milicianos palestinos para cesar todas las actividades militares dentro del hospital, e hizo un llamado "a todos los terroristas de Hamás presentes en el hospital a que se rindan".

El hospital Al Shifa, el más importante de la Franja, se quedó sin electricidad, agua potable y comida hace varios días y alberga a unas 9.000 personas, entre desplazados, personal médico y pacientes, entre los que se encuentran más de 30 bebés prematuros cuya vida está en peligro.

Las tropas israelíes desplegadas en el lugar "incluyen equipos médicos arabófonos, que han recibido un entrenamiento específico para prepararse para este entorno complejo y sensible, con la intención de que no se cause daño a los civiles que Hamás utiliza como escudos humanos", aseveró Hagari.

Esta mañana, el Ejército israelí indicó que llevó al Shifa "incubadoras, alimentos para bebés y suministros médicos", y que sus tropas "facilitaron evacuaciones a gran escala del hospital".

Según el Ejército israelí, sus tropas fueron atacadas por "un escuadrón terrorista escondido entre un grupo de civiles en la entrada del hospital", ante lo que respondieron con fuego y mataron a 21 palestinos.

Ese mismo lunes, el Ejército de Israel aseguró que una armería de Hamás fue hallada en el sótano del hospital infantil Rantisi, también en la ciudad de Gaza, y que existe evidencia de que el grupo islamista utilizó el lugar para esconder a milicianos que perpetraron el ataque y para retener a algunos de los rehenes israelíes.

Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre tras un ataque masivo de Hamás, que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240.

Desde entonces, las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel atacan sin tregua la Franja de Gaza, dejando más de 11.300 muertos, 29.200 heridos y 3.600 desaparecidos bajo los escombros.

Además, 190 médicos, enfermeras y paramédicos de Gaza han muerto por los ataques israelíes, mientras que 25 hospitales de la Franja han sido destruidos y 52 centros de salud han quedado fuera de servicio.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es