Unai Sordo a los empresarios: "Paguen más"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha denunciado este lunes la actitud de algunas empresas y patronales de "hacer bandera" del "supuesto problema" de que no encuentran trabajadores para cubrir puestos de trabajo y les ha propuesto que "paguen más" y "dejen de quejarse".



Sordo, que ha participado en Cádiz en una asamblea de delegados de CCOO en la provincia para abordar el impacto de la reforma laboral en el empleo, ha recomendado a los empresarios que distribuyan sus excedentes a través de los salarios.



"Lo que tienen que hacer es pagar más, distribuir los excedentes, que los tienen, a través de los salarios y dejar de quedarse porque en toda la crisis han tenido una ingente cantidad de recursos públicos y lo que no puede ser es que esos recursos se los apropien las empresas y sus accionistas", ha denunciado.



Sobre el "presunto problema" al que se enfrentan los empresarios al no encontrar trabajadores, el responsable sindical les ha hecho una propuesta "clara", que "paguen más".



"Ya verás como entonces encuentran trabajadores. Lo que no se puede pensar es que una persona trabaje en hostelería por poco más de 1.000 euros teniendo que pagar un alquiler para vivir que prácticamente es de 1.000 euros. Nadie trabaja gratis", ha argumentado.



Sordo ha recordado que desde mediados de 2020 España sufre una crisis económica "sin precedentes" a la que se le ha dado una respuesta "diametralmente distinta" que en ocasiones anteriores a través del diálogo social, entre ellas, la creación de los ERTES para impedir despidos masivos, y subiendo el Salario Mínimo Interprofesional a los 1.000 euros.



Estas propuestas, ha dicho, "han conseguido que se destruyera menos empleo y que estemos por encima de los 20 millones de personas cotizando, y con el salario de 1.000 euros se ha logrado crear empleo más rápido".



A esto se suma una reforma laboral que ha pasado de 8 de cada 100 a que 44 de cada 100 contratos ahora sean indefinidos, y a una garantía de la revalorización de las pensiones, ha apuntado.



"Hemos demostrado que desde el marco del diálogo social no solo se hace política laboral más justa sino también más eficaz", ha subrayado.



Para Unai Sordo este es el camino que se debería seguir, aunque ha advertido que la patronal está "decidida a boicotear" las negociaciones colectivas y a que el incremento de los precios "recaiga sobre las espaldas de los trabajadores".



Por eso, ha asegurado que CCOO "dará la batalla" en el ámbito de los convenios colectivos, a la par que ha denunciado la actitud "obstruccionista" de las patronales al plantear congelaciones de salarios cuando están incrementando los precios el 8 o el 10 por ciento de los productos básicos.



Ha lanzado un mensaje al Gobierno, a quien le ha advertido que si quiere impulsar un pacto de rentas, tendrá que tocar la fiscalidad; y a las patronales les ha dejado claro que "o hay reparto de riqueza o hay conflicto".



"Si España necesita un pacto de rentas, ese no puede ser una devaluación de los salarios que empobrecen a la clase trabajadora y que es muy ineficaz", ha señalado, anunciando que van a llevar propuestas "razonables" que permitan en los próximos dos años mantener el poder adquisitivo de los salarios a través de cláusulas de garantía salarial.