El perfil de los fallecidos por Covid: varón, entre 60 y 77 años y con estas patologías

El perfil de los fallecidos por la covid-19 es el de un hombre de entre 60 y 77 años con daño alveolar difuso -una lesión pulmonar aguda- en fase proliferativa, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Málaga (UMA).



Los investigadores, del área de Medicina Legal y Forense, han elaborado este perfil a partir del análisis de 140 casos de autopsias completas, ha informado este viernes la UMA en un comunicado.



Han establecido asimismo que estos pacientes suelen presentar trastornos asociados como enfermedad vascular, cardiopatía y diabetes y señalan que los fallecimientos con este patrón ocurrieron, además, en un periodo de tiempo significativamente más corto.



"Es la primera vez que se asocian las lesiones encontradas en una autopsia y las comorbilidades que presenta un paciente –otros trastornos además de la enfermedad primaria- con la probabilidad de una muerte más rápida", ha destacado Jaime Martín, uno de los autores de este estudio.



El equipo científico revela que, después del pulmón, el riñón es el segundo órgano más afectado, con lesiones como trombosis y daño tubular, unos resultados que se han publicado en la revista "Current Medical Research and Opinion".



Los investigadores han subrayado el papel tan importante de las autopsias y sus hallazgos para determinar la causa de una muerte, ya que permiten conocer la fisiopatología de la misma, pero también para establecer estrategias terapéuticas eficaces que reduzcan la mortalidad.



"Deberían ser un elemento clave para entender cualquier enfermedad, pero, en especial, en aquellas de nueva aparición como la covid-19", sostienen.



Sin embargo, han alertado de que las autopsias en fallecidos por coronavirus no se están realizando en profundidad y no están siendo suficientemente estudiadas.



Para realizar este trabajo se ha llevado a cabo una revisión sistemática de casos de autopsias completas de fallecidos por covid-19 existentes en la bibliografía y se han excluido estudios incompletos, casos duplicados o aquellas con diagnóstico incidental de covid-19 entre otros aspectos.



La estrategia de búsqueda inicial arrojó 1.282 artículos de los que, finalmente, se analizaron 140 (92 hombres y 48 mujeres).



Abordar las consecuencias de la infección por SARS-CoV-2 en órganos diferentes, por ejemplo, el riñón o el corazón, a partir de un mayor número de autopsias en las que se incluyan los resultados macroscópicos y microscópicos, son nuevos objetivos de este equipo científico.