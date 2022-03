El consejero de Salud defiende mantener las mascarillas en interiores

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha defendido hoy que se mantenga el uso de mascarillas en interiores por ahora, ante los datos de la pandemia que "todavía estamos padeciendo".



Aguirre ha protagonizado esta mañana un desayuno organizado por Nueva Economía Forum en Madrid.



El consejero de Salud andaluz ha sido presentado en este acto, precisamente, por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero (PP), cuya gestión de la pandemia ha alabado, pero con quien le distancia la petición del Gobierno madrileño de que se elimine la imposición de la mascarilla en interiores.



"La mascarilla es la barrera que tenemos más a mano para frenar el contagio, y por eso defendemos que se vaya retirando progresivamente y a partir de Semana Santa en los centros escolares, pero en interiores deberíamos ser un poco más prudentes. La pandemia está en línea plana con dientes de sierra, pedimos precaución en retirar la mascarilla", ha señalado.



El consejero de Sanidad madrileño ha insistido, a la salida del desayuno, en que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "defiende la retirada progresiva de la mascarilla en interiores, manteniéndola en los lugares donde haya personas más vulnerables y en determinados entornos, como el transporte público".



"Han sido años muy difíciles para Madrid, que ha sufrido el estar en el centro del país, con el problema del aeropuerto Adolfo Suárez por ejemplo, y los palos en las ruedas por parte del Gobierno central", ha explicado Aguirre, quien no se ha ahorrado críticas al ejecutivo de Pedro Sánchez, su "inexperiencia" y sus "bandazos", en la gestión del coronavirus.



Andalucía ha aprovechado la tragedia de la pandemia, ha señalado después de recordar los 100.000 muertos "a los que todos ponemos cara", como "una oportunidad, a pesar de todo".



Y así ha puesto en marcha en dos años un programa ideado para cuatro años: 500 nuevas UCI, integración de 1100 residencias desde el punto de vista sanitario, 400 nuevas enfermeras escolares, gran reforma de la atención primaria, reducción de las listas de espera y atención a la salud mental.



Aguirre ha hecho referencia al problema de los suicidios, en especial al de los suicidios infanto-juveniles, señalando que "debemos hablar de este asunto porque lo que no se habla no existe, y lo que no existe no se resuelve".



El consejero ha hecho mención de la guerra en Ucrania, mostrando su solidaridad con el pueblo ucraniano y explicando además que "nuestro sistema de salud está preparado para acoger refugiados de Ucrania y así se lo hemos comunicado al Gobierno central".

