La huelga transportistas no tiene incidencia en Andalucía, según Fatrans

La huelga del transporte por carretera de mercancías no ha afectado a la actividad de los transportistas en Andalucía, más allá de algunos piquetes informativos en polígonos industriales y sin que se hayan registrado incidentes.



Según el secretario general de la federación andaluza de transportes Fatrans, Francisco Fernández, la actividad este lunes se ha desarrollado como otro lunes cualquiera en el sector del transporte de mercancía por carretera en Andalucía.



Fernández ha explicado que la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, convocante de un paro indefinido desde hoy en protesta por los altos precios del combustible, no tiene implantación en Andalucía porque se ha creado de forma circunstancial y, por ello, el paro tampoco tiene repercusión en la comunidad.



Ha recordado que en diciembre la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), mayoritaria en el sector y a la que pertenece Fetrans, suscribió un acuerdo con el Ministerio de Transportes que se está cumpliendo con medida relativas al precio del gasóleo.



No obstante, ha señalado que el próximo miércoles mantendrán una reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para tratar sobre las subidas repentinas y constantes del precio del gasóleo en las últimas semanas desde que empezó la guerra en Ucrania.



Fatrans representa a más de 7.000 empresas asociadas, con una flota aproximada de 16.000 vehículos.

