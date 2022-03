Esta es la principal razón por la que los farmacéuticos son agredidos

El Observatorio de Agresiones a Profesionales Farmacéuticos ha registrado en tan solo un año de funcionamiento un total de 62 agresiones a estos profesionales, en su gran mayoría, el 62,5 por ciento, por negarse a dispensar medicamentos sin receta médica.



Así lo demuestran los datos que ha publicado este viernes el Consejo General de Colegios Farmacéuticos con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Sanitarios que se celebra mañana.



De las 62 agresiones notificadas, el 88 % son verbales -amenazas, vejaciones, injurias o coacciones- y un 6 % físicas; casi dos de cada tres se producen por la negativa del farmacéutico a dispensar medicamentos sin la correspondiente receta médica en un 62,5 % de los casos.



Problemas con la receta electrónica al no aparecer registrada la medicación que necesita el paciente, no aceptar la devolución de medicamentos ya retirados o no seguir las indicaciones higiénico sanitarias frente a la covid para acceder a la farmacia son otros de los motivos.



El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha recordado la importancia de notificar y denunciar las agresiones verbales y amenazas para ir "creando una cultura frente a las agresiones por parte de los farmacéuticos", ya que estos profesionales no están "acostumbrados a poner denuncias por situaciones" del día a día.



De hecho, el Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos refleja que en el 77% de los casos notificados no se acudió a la policía ni tampoco se presentó denuncia.



Por su parte, Manuel Yanguas, interlocutor policial sanitario de la Policía Nacional, ha incidido en que una agresión verbal a un profesional sanitario es un delito y es denunciable: "Una agresión física o verbal que no se denuncia es un acto que no existe a los ojos de la administración y dificulta por tanto poder llevar a cabo acciones para evitar que vuelvan a producirse", ha zanjado.



El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Policía Nacional, a través de la figura del interlocutor policial sanitario, pusieron en marcha en marzo del año pasado el Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos, una iniciativa conjunta con el objetivo de analizar, concienciar, visibilizar y contribuir a reducir el problema de las agresiones a los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión y, en particular, a los farmacéuticos.



Los profesionales cuentan con un formulario online para la notificación de agresiones, principalmente con fines estadísticos.



En el espacio web del Observatorio se incluye también información de la aplicación móvil AlertCops, impulsada desde la Secretaría de Estado de Seguridad, que contempla una funcionalidad de protección específica para este colectivo, el botón “SOS sanitario”, a través del cual el farmacéutico enviar un aviso inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más cercanas con la ubicación y un audio de 10 segundos para una atención urgente.

