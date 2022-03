Conoce las ventajas de las clases particulares

¿Has considerado alguna vez las ventajas de las clases de apoyo escolar en Andalucía para el aprendizaje individual? Este concepto puede resultarte atractivo si eres un padre que busca ayuda extra para la educación de tus hijos, o si eres un joven estudiante que busca mejorar tus notas.

Los programas de tutoría ofrecen una ventaja que las aulas escolares no ofrecen: la atención individualizada de un profesor personal que se centrará en conseguir que el alumno se centre en el aprendizaje de las materias que le causan problemas.

No hay nada de malo en buscar ayuda, por eso las clases de recuperación son frecuentemente solicitadas, no sólo por estudiantes con bajas calificaciones, sino por buenos estudiantes, ya que permiten pulir los conocimientos o incluso avanzar en áreas que no se abordan en profundidad en la escuela.

Diferentes tipos de clases particulares

El número medio de alumnos en un aula de educación básica pública española es de 21, frente a los 25 de un aula de secundaria inferior. Es por ello por lo que no es de extrañar que los estudiantes se interesen por las clases particulares, de las cuales podemos encontrar dos tipos:

Individuales

Los participantes en las clases particulares individuales suelen disponer de información personalizada adaptada a sus necesidades, atención individualizada y la posibilidad de planificar sus propios horarios de estudio, ya que suelen estudiar para la Selectividad.

Clases en grupo

Aunque algunas personas eligen este tipo de estudio para preparar las oposiciones, estas sesiones suelen ser más para mejorar las habilidades sociales, el trabajo corporal, el trabajo cooperativo y la empatía con los demás.

Los beneficios de las clases particulares

Completar las tareas escolares más rápidamente

Una de las dificultades con las que se encuentran los niños de primaria y secundaria es la de hacer los deberes diarios y, lo que es más importante, completar estas tareas escolares sin sacrificar tiempo para las actividades extraescolares, el juego y el descanso. Pero hay muchos deberes, y son muchos retos, y es fácil distraerse.

Las tutorías pueden suponer un incentivo para centrarse en el tiempo de estudio durante las horas de clase particulares, mejorando la concentración y optimizando la gestión del tiempo.

Reforzar lo aprendido en clase

Una de las razones por las que los niños tardan tanto en hacer los deberes es que no tienen del todo claro lo que han aprendido en clase ese día y, si hay alguna duda, no se puede resolver hasta el día siguiente, lo que también implica que la tarea se haga mal o no se haga.

Sin embargo, una de las ventajas de las sesiones de refuerzo es que el alumno tiene un apoyo instantáneo con el que aclarar cualquier cuestión o reforzar lo aprendido en clase, sin perder tiempo ni tener que esperar al día siguiente.

Un método de aprendizaje adaptado a la persona

Cuando hablamos de las clases en el colegio, es imposible no pensar en ellas como aulas con un gran número de alumnos y un solo profesor, además de ciertos contenidos que deben impartirse a lo largo del curso. Es por ello por lo que el tiempo corre en nuestra contra y el profesor se adapta al ritmo mayoritario de la clase.

Las clases de recuperación, por el contrario, son clases en las que sólo están el alumno y el profesor, por lo que toda la formación se centra en responder a las necesidades de aprendizaje del alumno, o lo que es lo mismo, es un tipo de formación ideal para aquellos que tienen dificultades o que van por detrás de la clase, pero también es un tipo de formación ideal para alumnos con altas capacidades o que van "por delante" de su clase.

Aprender a gestionar el tiempo de estudio

Uno de los objetivos de la Escuela Primaria es desarrollar fuertes hábitos de estudio, y los deberes son uno de los métodos para hacerlo, pero no el único. A través de las clases de apoyo, los alumnos aprenderán progresivamente a aprovechar su tiempo de estudio, a organizar su material escolar y sus libros y, en general, a desarrollar fuertes hábitos de estudio que les servirán durante toda su carrera académica.

Preparar los exámenes lo antes posible

La preparación de los exámenes requiere más tiempo a medida que los alumnos crecen, por lo que comienzan a prepararlos de forma independiente a lo largo de sus años de primaria. Muchos niños desarrollan la tendencia de dejar el estudio para el "último momento". El objetivo de las clases de refuerzo escolar es trabajar la materia a diario, repasando y reforzando lo aprendido en clase, o lo que es lo mismo, trabajar a diario para que cuando llegue el momento de hacer los exámenes, una parte importante del trabajo de estudio ya esté hecha.

Desarrollar estrategias de estudio y memorización

Uno de los beneficios de las clases particulares es que aprenderá técnicas de estudio que podrá utilizar el resto de su vida. Estas tácticas se aprenden a lo largo de la vida del alumno, pero para que sean efectivas, deben practicarse y reforzarse para que el alumno las naturalice y las convierta en una parte normal de su tiempo de aprendizaje, en lo cual las clases de apoyo pueden ayudar, y mucho.