Espadas exige a Moreno explicaciones sobre la financiación "irregular" del PP

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha exigido este miércoles al presidente andaluz, Juanma Moreno, que ofrezca a los andaluces unas explicaciones claras ante lo que ha calificado como la "reactivación de la financiación irregular" del PP de Andalucía.



El dirigente socialista se ha referido de esta forma en rueda de prensa al denominado caso 'Hispano Almería', que investiga la presunta financiación ilegal del PP almeriense y por el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería y ha llamado a declarar como investigada a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.



"No he escuchado a Moreno Bonilla en ningún momento ni como presidente ni antes hablar de la financiación irregular del PP en Almería. Esto suena mucho a lo que en otro momento ha sonado en Valencia o en Murcia", ha sostenido.



Espadas ha instado al presidente a detallar si conoce o no conoce las situaciones de "financiación irregular estructural" de su partido en Almería y "por tanto" en el PP de Andalucía.



El socialista quiere saber si el presidente está dispuesto a dar explicaciones en el Parlamento andaluz en enero y si niega esa posibilidad o sabe de su existencia, y ha esgrimido que "no se trata de un caso ni de dos" y que cuando su partido lo ha denominado la "Gürtel andaluza" es porque hay un modus operandi que es el mismo" que otro con carácter nacional.



"Moreno no da la cara y lo que quiero es mire a los ojos a los andaluces y les diga si hay o no hay financiación irregular de su partido en Almería durante muchos años", ha aseverado.



Más allá de la imputación de la consejera de Agricultura, Espadas quiere abordar este asunto desde la "seriedad, el rigor y la presunción de inocencia", justo lo contrario - ha dicho- de lo que hace el PP ha hecho en Andalucía.



En opinión, Moreno debe explicar porque su partido tiene conexiones en distintos ayuntamientos de Almería y en la Diputación Provincial, lo que cree que "no es puntual, ni de un caso, ni de una empresa y un contratista, sino de muchos responsables públicos del PP durante años", ha subrayado.



"Qué ocurre en Almería, qué ocurre en Roquetas, qué ocurre en El Ejido, qué ocurre en la Diputación de Almería, por qué hay tantos casos en sede judicial. Esto es lo que tiene que explicar el presidente si da la cara", ha demandado Espadas.

