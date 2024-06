El Constitucional debate la próxima semana el futuro de los condenados por los ERE

El Tribunal Constitucional comenzará la próxima semana a deliberar sobre los primeros de los 12 recursos interpuestos por los condenados en la sentencia de los ERE de Andalucía, como los expresidentes autonómicos José Antonio Griñán y Manuel Chaves.



Tras un año y medio de estudio de los recursos de amparo interpuestos por doce de los condenados, el Pleno abordará por vez primera la deliberación y resolución de los recursos, cuya ponencia recae en la vicepresidenta Inmaculada Montalbán.



Los primeros recursos sobre la mesa serán los de la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación, y el del extitular de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera -actualmente en tercer grado por sus problemas de salud-, condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación.



En los recursos sobre los que se comenzará a deliberar, según ha informado este lunes el TC en un comunicado, se impugnan las sentencias recaídas en la denominada 'pieza específica', que enjuició a quienes, desde su posición institucional, promovieron el sistema de presupuestación del que traen causa las ayudas sociolaborales que, de 2000 a 2009, estuvo vigente en Andalucía.



Una parte de los responsables fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, algunos de ellos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.



El tribunal acordó la admisión a trámite de estos recursos de amparo al considerar que tienen especial trascendencia constitucional por dos motivos: plantean un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina, y suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales.



La Fiscalía del Constitucional ha pedido estimar los recursos de ocho de los condenados, todos ellos sentenciados solo por prevaricación, y rechazar los recursos de tres más, aquellos que suman el delito de malversación, que fue por el que Griñán fue condenado a penas de prisión. Del último recurso, el del exconsejero José Antonio Viera Chacón, solicita su inadmisión.



El tribunal de garantías admitió a trámite los recursos el 5 de junio de 2023 y el pasado septiembre rechazó dejar en libertad a siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a penas de prisión, mientras se resolvía el fondo de sus recursos de amparo.



Esta decisión no afectó a Griñán que desistió de su petición cautelar, una vez que la Audiencia de Sevilla acordó suspender por un plazo de cinco años la ejecución de su condena a prisión debido al cáncer que padece, si bien mantuvo su recurso de amparo.



Ya entonces, el tribunal avanzó que hasta el verano de 2024 no aspiraba a comenzar las deliberaciones por ser "doce recursos de amparo de gran complejidad jurídica y de interés general".

