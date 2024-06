Un juzgado abre diligencias por una denuncia contra el hermano de Pedro Sánchez

El Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense, y al presidente de esta institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.



Dicha apertura de diligencias también es por los presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.



La decisión de la juez Beatriz Biedma ha sido adoptada a raíz de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y el jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos de la Diputación, Alejandro Cardenal.



De hecho, el juzgado, que ya ha notificado su resolución a las partes, ha acordado la práctica de pruebas, entre ellas la remisión del contrato de uno de los investigados.



Según Manos Limpias, entre los once aspirantes que se presentaron al cargo en la convocatoria pública de 2017, David Sánchez fue elegido por presentar "un perfil acreditado más concordante" con los requerimientos de la convocatoria, cumplir todos los méritos específicos y porque "sus contestaciones a las preguntas que se le formularon le hacen el candidato más idóneo para desempeñar el puesto".



Tal como refleja el comunicado de prensa remitido por este colectivo a la prensa a raíz de la presentación de la denuncia, uno de los cometidos de David Sánchez es ser director de la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica Orquesta de Cámara de la Diputación, pero "percibe un sueldo sin ir a trabajar".



"En estos siete años en que David Azagra –nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón- ocupa el puesto de director de la citada orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la ha dirigido en más ocasiones", añade el colectivo en alusión a que sólo estuvo al frente en un concierto ofrecido en enero de 2019.



Asimismo, Manos Limpias expone, atendiendo a una noticia publicada por un medio de comunicación, que David Sánchez "no asiste a su puesto de trabajo en la Diputación, salvo en contadas ocasiones", a pesar, según se añade, que "no tiene autorizada la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo".



Sosteniéndose también en otras informaciones periodísticas, Manos Limpias manifiesta que David Sánchez tiene su residencia en Elvas (Portugal) donde, según hacen constar en la denuncia, el empresario Víctor de Aldama, investigado en la presenta trama por la compra de mascarillas (Caso Koldo), tiene sociedades mercantiles.



El colectivo denunciante apunta también que David Sánchez tiene un patrimonio valorado en dos millones de euros "para un sueldo que percibe de 55.000 euros".



Tras conocer la petición del juzgado de que le sea remitido el contrato de uno de los investigados, Gallardo ha afirmado que entiende dicha solicitud "dentro de la absoluta normalidad y desde el respeto al Estado de derecho, incluso para quien miente", en alusión al colectivo denunciante.



"Es una mentira y estoy absolutamente tranquilo", ha agregado Gallardo, quien ha manifestado que "la apertura de diligencias previas es un derecho que le ampara al denunciante".

