El PSOE-A acusa a Moreno de "dar la puntilla" a la sanidad andaluza

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de "dar la puntilla" a la sanidad pública andaluza al suprimir los contratos de 8.000 sanitarios de refuerzo y ha sostenido que la Junta tiene "dinero de sobra" para mantenerlos.



La socialista, que ha criticado la "irresponsabilidad" de Moreno Bonilla por no renovar el contrato de estos profesionales, ha subrayado la preocupación de su partido al considerar que la sanidad andaluza está "bajo mínimos".



Ángeles Férriz ha asistido junto a responsables y representantes socialistas a la concentración convocada por los sindicatos ante el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para protestar por la extinción de los contratos de refuerzo covid en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y mostrar su respaldo al personal sanitario en sus demandas.



"Es completamente irresponsable poner en la calle a 8.000 sanitarios el 31 de octubre porque este personal no sólo hace refuerzo covid", ha denunciado, al tiempo que ha lamentado que estos profesionales "tendrán marcharse" a otras comunidades donde tengan mejores oportunidades y salarios.



Férriz ha recordado que Moreno "se comprometió a que no iría nadie a la calle" de las plantillas sanitarias, por lo que ha apostillado: "Ha mentido en el Parlamento y no renovar los contratos es dar la puntilla a la sanidad pública y favorecer a la sanidad privada".



"Ya sabemos que el concepto de familia de Moreno es la que cobra 80.000 euros al año, pero la mayoría de familias andaluzas no tiene ese dinero y se pone en peligro su salud", ha remachado.



La portavoz ha dejado claro que el PSOE-A defenderá "con uñas y dientes" la sanidad pública, frente a una derecha andaluza que "se parece mucho" a las derechas que gobiernan en otros territorios, en alusión a la Comunidad de Madrid, y cuyo objetivo -ha criticado- es "cargarse lo público para que unos pocos hagan negocio con la salud".

