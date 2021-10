Recibe cada día tu periódico favorito gratis por WhatsApp

Hace ya bastante tiempo que las pantallas son el nuevo papel. ¡Incluso leemos libros enteros desde ellas! Ahora, gracias a nuestro nuevo servicio de WhatsApp, puedes recibir en tu teléfono tu diario VIVA o INFORMACIÓN favorito en su versión en papel (sí, exactamente el mismo que se reparte por la calle) gracias a la magia de la tecnología. Sólo basta con seguir estos sencillos pasos:

1º Guarda nuestro número (634 78 85 10) en la agenda de tu móvil. Solo tienes que darle a 'Añadir nuevo contacto'.

2º Haz clic en este enlace y escribe 'ALTA', seguido de la edición del periódico que te interese (MÁLAGA, SEVILLA, HUELVA, JAÉN, CÁDIZ, JEREZ, CAMPO DE GIBRALTAR, SAN FERNANDO). Puedes escoger varios.

3ª En un plazo máximo de 24 horas recibirás un mensaje confirmando tu alta.

Y ya estarí­a. En el siguiente enví­o recibirás un PDF descargable para leer el periódico completo. Y así, de lunes a viernes (excepto San Fernando, que solo sale los lunes).

Ante todo está la seguridad y la discreción de vosotros, nuestros lectores. Este es un servicio del que Publicaciones del Sur no saca rédito ninguno más que el de dar un nuevo paso en la digitalización de sus servicios y satisfacer las demandas de sus lectores. El tratamiento de tus datos personales cumplirá en todo momento el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Esto significa que no utilizaremos tu número de teléfono para cualquier otro fin que no sea el envío de los periódicos.



Y si en algún momento quieres dar por finalizado el servicio, solo tienes que escribirnos 'BAJA' y eliminaremos tu contacto de nuestra base de datos.