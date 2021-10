Olona se prueba el traje de candidata de Vox en Andalucía

A poco más de un año de la fecha oficial para las elecciones andaluzas, la portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, se ha probado este martes el traje de posible candidata a la Junta con el mitin principal de su partido en la comunidad con motivo del Día de la Fiesta Nacional.



"Sería un privilegio poder encabezar esa candidatura, como no puede ser de otra manera, porque es un privilegio representar al pueblo andaluz", ha dicho Olona a los periodistas tras un mitin de casi una hora con un público, de medio centenar de personas, totalmente entregado.



Las palabras de Olona suponen un giro respecto a sólo hace unos meses, ya que fue ella quien lo desmintió tajantemente, saliendo al paso de los numerosos rumores que sitúan a la diputada nacional por Granada como cabeza de lista para la Presidencia de la Junta.



Ha justificado en ese cargo de parlamentaria su numerosa presencia en Andalucía y ha recordado que Vox no está "en ese momento" para elegir al candidato, pero ha dejado la puerta más abierta que nunca para aceptar el reto si se lo piden: "Yo soy soldado, estaré donde demande el honor, la responsabilidad y el amor por Andalucía y España".



La figura de Olona sería sin duda un importante reclamo para Vox en las elecciones andaluzas, las próximas que se esperan en España, para final de 2022 o incluso en primavera si se adelantan unos meses.



Olona es querida, apoyada y vitoreada por el público de Vox que acude a los actos en Andalucía y genera mucha expectación, también entre quienes han esperado hoy casi una hora a más de 30 grados a pleno sol en Sevilla, con alguna indisposición incluida.



La situación de Vox en Andalucía, reflejada en el grupo parlamentario porque no tienen estructura orgánica regional, muestra a un partido que va ya por su tercer portavoz, con Manuel Gavira, después de que el juez Francisco Serrano, que fue el candidato, y Alejandro Hernández, fueran apartados de la línea principal.



Con la previsible caída de Ciudadanos, Vox sabe que se convierte en la principal baza para que el actual presidente, Juanma Moreno (PP), repita mandato y Olona ya advierte de que su apoyo sería más caro. Quieren entrar en el Gobierno tras sentirse traicionados como socios parlamentarios por el incumplimiento de los acuerdos.



En las filas populares saben que una figura como la de Olona de candidata les haría más daño que si compiten contra alguno de los diputados actuales, pero también son conscientes de que Vox siempre tendría ese "tirón" nacional amparándose en Santiago Abascal.



A falta de que la dirección decida, los nombres que aparecen en las quinielas son de mujeres ligadas a la estructura nacional, ya que además de Olona suenan la diputada malagueña Patricia Rueda y la diputada sevillana Reyes Romero.

COMENTARIOS