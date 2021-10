Vox ve ya a PP y Cs en situación "preocupante" para la salud del Gobierno

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha dicho que los dos socios del Ejecutivo andaluz, PP y Cs, están ya "en una situación preocupante para la salud de cualquier gobierno", ya que cree que los populares caen en "la bipolaridad" y los naranjas se encuentran "en descomposición".



"Si uno era frágil, el otro es bipolar", ha opinado Gavira, quien cree que el líder del PP, Pablo Casado, "abrazó lo ideológico" y casi "se hizo de Vox" en la convención nacional del partido mientras el presidente andaluz, Juanma Moreno, hablaba de que no tenía "trincheras ideológicas".



Ha indicado que cuando ocurre eso "uno tiene que estar esperanzado en que el Gobierno recule" y que "abrace" los compromisos suscritos con su formación, aunque no será hasta final de mes cuando conozcan "negro sobre blanco" el texto de las cuentas.



Ha asegurado que a Vox no le sorprende que PP y PSOE digan que quieran llegar a un acuerdo presupuestario porque "quieren reforzar el bipartidismo" y los socialistas pretenden ganar tiempo para "blanquear" a su líder, Juan Espadas, y que se olvide "que su mujer fue enchufada en la Administración de la Junta".



"El PSOE y el PP pueden llegar a los acuerdos que quiera, con Vox en ese 'entente' no van a contar, somos la noche y el día", ha avisado Gavira quien únicamente ve posible el pacto con Vox si de aquí al 31 de octubre Moreno "cumple la agenda pendiente" que firmaron, aunque temen "que esa no es la posición del presidente".



Además, ha dicho que está esperando "como agua de mayo" a que llegue el 27 de octubre para saber si el Gobierno andaluz cumple con lo acordado con Vox para reordenar la administración tres meses después de conocer las auditorías.



Por otra parte, sobre la nueva ley de Vivienda del Gobierno central, ha opinado "a bote pronto" que una de sus primeras consecuencias será el frenazo a la construcción de viviendas y la destrucción de empleo en ese sector, además de ser "un ataque frontal a la libre competencia y el libre mercado".

