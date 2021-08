¿Qué hace una agencia de marketing digital?

En la última década, la agencia de marketing digital cumple un papel fundamental en el mundo empresarial. La también denominada agencia online brinda asesoramiento a los negocios e implementa estrategias efectivas para que una compañía tenga posicionamiento en internet. Este es el caso de Dobuss, una empresa con sede en Córdoba con excelente reputación en este sector.

No cabe la menor duda de que cualquier negocio que quiera mejorar su visibilidad online o incrementar su reputación digital debe ponerse en manos de profesionales. Solamente, un experto en marketing digital sabrá cómo llevar al negocio a otro nivel y cumplir con los objetivos marcados.

¿Qué servicios ofrece una agencia de marketing digital?

El cometido principal de cualquier agencia de marketing online es mejorar la rentabilidad del negocio y aumentar las ventas. Por este motivo, deberá implementar una serie de estrategias para mejorar las conversiones y aumentar los beneficios.

Cada vez son más las empresas que se preocupan por digitalizar sus servicios y trabajar la comunicación para ser más competitivas en el mercado. Pero, cuáles son las principales áreas que trabaja una agencia para impulsar este tipo de negocios. A continuación, enumeramos las más importantes y ofrecemos más detalles:

Diseño y desarrollo web

Hay muchas empresas, hoy en día, que no tienen una página web. Otras cuentan con ella, pero no saben cómo llegar al público. Por lo tanto, el desarrollo y diseño de un sitio web es fundamental para visibilizar el negocio, los productos o servicios. Asimismo, cabe diferenciar que no es lo mismo una página web empresarial, que un blog, landing page o e-commerce.

Posicionamiento SEO

El SEO consiste principalmente en optimizar una web en los principales motores de búsqueda para que la empresa aparezca en los primeros resultados. Una de las principales ventajas es obtener tráfico orgánico y llegar a un público, que realmente está interesado en el producto o servicio, que ofrece la empresa. En este trabajo cabe diferenciar el SEO off Page y el SEO on Page.

Inbound marketing

El denominado embudo de ventas es un conjunto de estrategias que si se combinan correctamente pueden maximizar las ventas o conversiones. Está dividido en diferentes partes para atraer al público potencial a una landing page, convertir los usuarios en leads hasta fidelizar al cliente. Su objetivo final es aumentar las ventas y la facturación de la empresa.

Marketing de contenidos

El content marketing es fundamental para Google, así como para generar engagement. Trabajar adecuadamente la información y los mensajes que quiera transmitir una empresa es muy importante. Por este motivo, este trabajo debe estar en manos de profesionales si se quiere impactar a un internauta en cuestión de segundos.

Google My Business

El Google My Business influye de forma positiva en el SEO local, por lo que el empresario tendrá más opciones de llegar a su cliente potencial. Para tal fin, hay que crear una ficha de negocio y completar la información de forma adecuada para conseguir optimizar el posicionamiento del negocio.

En definitiva, estos son algunos de los principales servicios que ofrecen las agencias de marketing digital como Dobuss. No obstante, lo mejor es echar un vistazo a su web porque hay otras propuestas como el diseño de imagen corporativa, la gestión de redes sociales o la reputación online, entre otras.