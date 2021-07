Bomberos estabilizan el 90% del incendio de Queralt y levantan el confinamiento

Los Bomberos han logrado perimetrar el 90 % del incendio en Santa Coloma de Queralt (Tarragona), que desde el sábado ha afectado a más de 1.657 hectáreas, y han levantado el confinamiento en Sant Martí de Tous y Santa Maria de Miralles, a la espera de poderlo estabilizar hoy, con la ayuda de la lluvia.



En declaraciones a los periodistas, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y el jefe de los Bomberos, David Borrell, han destacado que la principal preocupación ahora de los equipos de emergencias son tanto el flanco derecho e izquierdo de la cabeza del incendio, que aún no se han podido estabilizar, como los focos secundarios.



Con la llegada de la lluvia a la zona y la reincorporación de los medios aéreos, los Bomberos se plantean el objetivo de poder dar el incendio por estabilizado durante este lunes, según Borrell, que, al igual que el conseller Elena, ha pedido que se mantenga la precaución y que los ciudadanos no se acerquen a la zona del fuego.



Según los Agentes Rurales, el incendio, cuyas causas se siguen investigando, ha afectado una superficie provisional de 1.657 hectáreas, de las que 1.272 son terreno forestal, 380 agrícola y 5 urbano, y de ellas 1.218 se encuentran dentro del Espacio de Interés Natural del Sistema Prelitoral Central.



En declaraciones a los periodistas bajo la lluvia, que los equipos de emergencias han recibido como un gran aliado contra el fuego, Elena ha destacado la labor que están llevando a cabo los trabajadores públicos, especialmente la tarea "excepcional" de los Bomberos de la Generalitat y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).



"Las cosas han ido bien, se ha trabajado intensamente esta noche", ha aplaudido Elena, que no obstante ha advertido de que los equipos de emergencia siguen con "preocupación" la evolución del fuego porque se podrían dar extensiones.



No obstante, ha destacado que la lluvia que ha llegado esta mañana a la zona es una "muy buena noticia". "El clima nos está acompañando", ha celebrado.



Por su parte, Borrell ha detallado que aún queda un 10 % del perímetro del incendio por estabilizar, especialmente la zona concentrada en el flanco derecho y el izquierdo de la cabeza del fuego, aunque también les preocupan algunos focos secundarios que se iniciaron ayer al caer el pirocúmulo que se formó con el humo del fuego.



Con la llegada de la lluvia y el incendio estabilizado al 90 %, los equipos de emergencias han decidido volver a las mismas medidas de protección de ayer por la mañana, por lo que se mantienen la evacuación de 168 personas, entre vecinos de masías aisladas y de casas de colonias, pero se levanta el confinamiento de los municipios de Sant Martí de Tous y Santa Maria de Miralles.

