Piden 21 años de cárcel por abusos sexuales y agredir a una menor en Badajoz

La Fiscalía de Badajoz pide 21 años y siete meses de prisión para un varón por mantener relaciones sexuales e intimidar a una menor, con la que tuvo una hija, y por golpearla e intentar agredirla sexualmente una vez acabada la relación.



Por su parte, la acusación particular solicita 24 años y 11 meses en el juicio que se celebra este jueves en la Audiencia pacense.



Según los escritos de la Fiscalía y de la acusación, a los que ha tenido acceso Efe, el acusado inició en 2018, cuando tenía 22 años, una relación con la víctima pese a conocer que tenía 14 años, fruto de la cual nació una hija en abril de 2019.



Durante el tiempo de la relación, el procesado ejercía un control sobre la menor en relación “a la ropa que llevaba o de los contactos que mantenía”, y la descalificaba con insultos cuando se enfadaban.



Finalizada la relación, el hombre amenazó a la menor tanto en persona como a través de mensajes.



El 6 de mayo de 2019, la víctima acudió al domicilio del varón, ubicado en Mérida, dado que éste le había manifestado su interés por estar con la hija en común, lugar donde la golpeó al no querer mantener relaciones con él.



El hombre la llevó a una habitación, cerró la puerta y la forzó, si bien no consiguió su propósito dada la actitud defensiva de la menor y la llegada de la madre de ésta, a la que había solicitado ayuda.



A causa de este hecho, la chica sufrió policontusiones y erosiones múltiples.



Por todo ello, la Fiscalía pide para el acusado 12 años de prisión por el delito continuado de abuso sexual sobre menor de 16 años, cuatro años y 11 meses de prisión por el delito de agresión sexual sobre menor de 16 años en grado de tentativa, 11 meses por uno continuado de amenazas en el ámbito de violencia de género, otros tantos por el de lesiones en el ámbito de la violencia de género, y dos años y 10 meses por el de maltrato habitual.



A su vez, se solicita una indemnización de 5.350 euros por las lesiones causadas y los daños morales.



Por su parte, la acusación particular pide 13 años y seis meses de prisión por el delito continuado de abuso sexual sobre menor de 16 años, cinco años por el de agresión sexual sobre menor de 16 años, un año y seis meses por el continuado de amenazas no condicionadas -en el ámbito de violencia de género-, un año por el de lesiones en el ámbito de violencia de género, y dos años y 11 meses de prisión por el de maltrato habitual.



Además, se solicita una indemnización de 60.400 euros por las lesiones causadas y los daños morales.