Más de cien accidentes de patinetes en 2020: 109 heridos y 6 muertos

En 2020 se produjeron más de cien accidentes de circulación con patinetes eléctricos, en los que fallecieron seis conductores de estos vehículos y 109 personas resultaron lesiones leves y graves.



Son datos propios -no existen cifras oficiales al tratarse de vehículos no matriculados- de la Fundación Mapfre, que este miércoles ha presentado un informe sobre la siniestralidad de los patinetes eléctricos en los últimos dos años, los riesgos para sus conductores y las recomendaciones para un uso seguro.



En su estudio, Mapfre recuerda que la utilización de lo patinetes eléctricos ha aumentado progresivamente en los últimos años, lo que tiene una consecuencia directa en los accidentes. En 2020 se registraron 24 siniestros más, 26 heridos más y un fallecido más que en 2019.



Un tercio de las víctimas en este tipo de accidentes sufre traumatismo craneoencefálico que precisa de ingreso en una uci.



Además, siete de cada diez siniestros tuvieron lugar en la calzada y el resto en aceras y zonas peatonales, lugares por los que desde el 1 de enero los patinetes tienen prohibido circular, como también hacerlo a más de 25 km/h.



El informe de la Fundación Mapfre detalla que un 80 por ciento de los accidente son resultado de colisiones: contra coches (66%), con furgonetas (8%) y con peatones (11%). En este último caso, quienes salen peor parados del impacto son los viandantes, en tanto que los usuarios del patinete sufren daños en muñecas y manos.



En la mayoría de los casos el conductor del patinete accidentado tiene entre 16 y 35 años y las principales causas de fallecimiento o heridas graves se deben a ir sin casco, un 40 por ciento, por delante de las imprudencias de otros vehículos, un 20%, y al hecho de circular por vías interurbanas.



Según los responsables de la Fundación Mapfre, para evitar atropellos a peatones, además de no circular por zonas reservadas para los viandantes, recomiendan a los conductores de patinetes usar chalecos reflectantes y casco de tipo integral, no llevar auriculares para escuchar música y no emplear el pie como freno.



Mapfre también hace un llamamiento a los fabricantes para que incorporen en sus diseños tecnología que permita absorber la energía en caso de impacto o atropello y aconseja a los propietarios de estos vehículos que no manipulen la velocidad ni la potencia de los patinetes porque pueden provocar sobrecalentamientos y cortocircuitos.