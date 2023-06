El piloto acusado de cruzar el Atlántico con cocaína dice que fue una "trampa" de la DEA

Las Palmas de Gran Canaria, 6 jun (EFE).- El piloto David Amar de Juan, acusado de haber transportado en su avioneta 388 kilos de cocaína desde Suramérica a Fuerteventura en 2019, ha afirmado este martes ante la Audiencia de Las Palmas que ese vuelo y su detención responden a una "trampa" que le tendió la agencia especial antidroga de EEUU, la DEA, que "salió mal y nadie quiere investigar".



En su declaración este martes, Amar, conocido como "El Judío", ha defendido ante el tribunal que cayó en un "delito provocado", en el que también intervino un policía español, y que la droga no procedía de Brasil, sino del Surinam, y se cargó en el aeropuerto de Paramaribo y no en una selva de Brasil, como sostiene el fiscal antidroga de Las Palmas, Antonio Amor.



El acusado ha afirmado que la cantidad que transportó en su avioneta la supo después de que fuera hallada la cocaína en el aeropuerto de Fuerteventura, isla de la que huyó después de un primer registro policial en el que no se encontró nada tras aterrizar para repostar combustible el 26 de marzo de 2019, junto con el otro piloto ya condenado por estos hechos, Pablo María Lana, y Manuel L.V., quien sigue fugado.



Conforme a su versión, desde Fuerteventura iban a viajar a Casarrubios del Monte, en Toledo, donde debían recoger la droga las personas que le contrataron y que, según ha dicho, le adelantaron 20.000 euros por el trabajo, si bien la cantidad pactada para los tres era de 920.000 a repartir.



Según su testimonio, la operación del traslado de la droga se la propuso la primera vez un trabajador del aeropuerto de Paramaribo, que fue la persona que se encargó de cargar la cocaína en la avioneta el 24 de febrero de 2019, pero al que no se ha querido investigar, ni tampoco las conversaciones "encriptadas" que mantuvo por skype con los agentes de la DEA, desde que se le propuso la operación.



El piloto ha negado que desconectara el transpondedor de la avioneta para que no lo localizaran, como sostiene también el fiscal, pues es "imposible" desaparecer del radar tras los atentados del 11 de septiembre ocurridos en Estados Unidos, y ha hecho hincapié en que el plan de vuelo, que se encontraba en la cabina, no se ha aportado como prueba, pues ahí aparecía la salida desde Surinam, junto con todo el recorrido que efectuaron.



El segundo piloto de la avioneta, Pablo María Lana, ha declarado como testigo desde el centro penitenciario donde cumple condena en Madrid por estos mismos hechos, y ha alegado que en el acuerdo al que llegó con la Fiscalía para que le redujeran la pena a 9 años mintió y dijo que la droga se cargó en una selva de Brasil, cuando en realidad fue en Surinam, así como que el plan de vuelo se encontraba en la cabina de la avioneta.



Este testigo de la defensa, al ser preguntado por el letrado de David Amar sobre si en las reuniones que mantuvo su cliente figuraba algún policía, ha dicho que no lo recuerda pero que podía ser.



Según David Amar, incluso equipos de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional le dijeron que le iban a ayudar tras ser detenido con documentación falsa al salir de la embajada de México en Madrid.



Su abogado, Tomás Torre, ha solicitado su absolución por vulneración del derecho a la defensa y que, si es condenado, se le imponga como mucho la misma pena que a Pablo María Lara, de nueve años de prisión, y no los 13 años y medio que solicita el fiscal.