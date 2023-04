Goya y sus "Disparates" en Buenos Aires.

Matrimonios sin amor, desconsideración o maltrato de políticos hacia su pueblo, el dolor del exilio... Estos asuntos bien podrían aparecer hoy día en las noticias de los medios de comunicación o en la agenda pública, pero Goya los retrató hace algo más de dos siglos en su serie más "enigmática": los "Disparates".



"Goya. Los Disparates. Hermetismo, subversión y fantasía" es el nombre de la muestra que, desde este jueves y hasta el 27 de agosto, permite ver en Buenos Aires esta serie de grabados que, igual que "Los Caprichos", "Los Desastres de la Guerra" o las denominadas Pinturas Negras, adelantan, a comienzos del siglo XIX, el arte moderno.



"No se puede entender muchas veces el arte moderno-contemporáneo sin tener en cuenta este eslabón que fue Goya, sobre todo por esa cuestión subjetiva tan característica de la modernidad y que él precisamente la pone en su obra grabada, que a lo mejor no pudo poner, salvo en las Pinturas Negras, en aquellas obras que fueron realizadas por encargo", explica a EFE Patricia Nobilia, comisaria de la muestra.



La exposición, instalada en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, de la capital argentina, incluye 57 grabados, entre los que figuran los "Disparates", algunos "Caprichos" y "Desastres de la Guerra", además de copias a lápiz que el pintor aragonés Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) hizo de obras de su admirado Diego Velázquez (1599-1660), como "Los Borrachos".



La exhibición se completa con dos vestidos de estilo 'goyesco', pertenecientes a la colección del museo y que fueron de Eva Duarte 'Evita', y con varios libros de autores que, en algún momento, escribieron sobre el artista de Fuendetodos.



Escritos de Ramón Gómez de la Serna, un poema de Rafael Alberti, el ensayo "Saturne", de André Malraux, e incluso "Los faros", texto integrado en "Las flores del mal" en el que Charles Baudelaire dedica una estrofa a Goya, componen esa referencia literaria que la experta resalta por ser el museo "la casa de un escritor", el argentino Enrique Larreta (1875-1961).



La investigadora se refiere a esta serie de grabados como "enigmática" ya que es "la más difícil de interpretar", pues apenas hay registros escritos o comentarios de época que establezcan pautas o explicaciones.



GOYA ATEMPORAL



"Nosotros, en el mundo contemporáneo, estamos plagados de disparates. No se me ocurre ahora algún disparate concreto, hay demasiados", comenta a EFE Delfina Helguera, directora del museo.



Nobilia abunda en la idea de que el conocido retratista de la familia del rey Carlos IV y de personalidades de su época criticaba en aquel momento cuestiones que "podrían trasladarse perfectamente" a la actualidad.



Entre ellas, resalta el 'Disparate de bestia', llamado inicialmente 'Otras leyes para el pueblo', en el que "un grupo de sabios o jueces están burlándose de un elefante, que representaría al pueblo y esto habla un poco de cómo a veces los gobernantes se burlan del pueblo", describe la investigadora.



Según explica Nobilia, "muchos historiadores han dicho que Goya aborda la estupidez humana a veces como algo universal y atemporal".



SUBVERSIÓN Y FANTASÍA



Goya creó "Los Disparates" entre 1815 y 1824, justo antes de emigrar a Francia, donde murió cuatro años después. Nunca en vida del pintor fueron impresos los grabados. Tras su fallecimiento, las 22 planchas de cobre fueron heredadas por su hijo Francisco Javier, quien las conservó hasta su muerte, en 1854.



Después de diversos avatares por los que pasaron esas láminas, 18 están actualmente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, y las cuatro restantes en el Museo del Louvre, de París.



La comisaria indica que muchos expertos han interpretado esta serie "en clave carnavalesca" y "una de las características del Carnaval es subvertir el orden establecido", al tiempo que las imágenes tienen mucho que ver "con la fantasía", incluso "con lo onírico".



Por eso, también el museo plantea un juego interactivo con el público, al que una pregunta interroga nada más ingresar en la muestra: "Para vos... ¿Qué es un disparate?... en tu colegio, en tu trabajo, en tu país, en tu vida...", de manera que los visitantes dejen escritas sus respuestas.



Para Helguera, "es un privilegio no tener que viajar, ver la obra, entender" el trabajo de Goya en esta muestra, que también incluye vídeos que exhiben la técnica del grabado y detalles de las láminas expuestas, procedentes de un coleccionista privado.



En opinión de la directora del museo, el artista hoy "estaría pintando sobre los personajes de la época, personajes populares, los que encuentra en la calle, los políticos, los actores" e, incluso, fantasea con un Goya en "las redes sociales", que le "darían un montón de material".