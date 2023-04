Lo que leen los más jóvenes: estos son los libros más vendidos en España

En España la etiqueta de "bestseller" siempre se ha aplicado a las novelas de adultos, pero hoy, Día de la Literatura Infantil y Juvenil, es el momento de recordar que los auténticos superventas están en este sector, como lo demuestran Roberto Santiago o Jordi Sierra i Fabra, con más de 4 y 12 millones de libros vendidos.



Hablamos de autores que arrasan no sólo en el mercado editorial español, sino en el extranjero, y que los confirman como auténticos superventas, así como los creadores de verdaderos "longsellers" (como se denomina a los libros más vendidos año tras año).



Cifras que hay que sacar del cajón en este Día de la Literatura Infantil y Juvenil, la jornada donde estos escritores son los verdaderos protagonistas y responsables, en gran parte, de los mayores beneficios económicos de las editoriales españolas.



Así sucede con el histórico viñetista Ibáñez, quien con sus "Mortadelo y Filemón" (Bruguera) lleva la friolera de 100 millones de ejemplares vendidos; u otro prolífico autor, quizá el mayor, Jordi Sierra i Fabra, quien lleva editados más de 450 títulos, lo que se traduce en más de 12 millones de libros vendidos.



Pero también hay escritores menos mediáticos, como Mercedes Ron, quien empezó subiendo sus primeras historias a Wattpad, donde más de 50 millones de lectores se engancharon a sus libros, y dio el salto a librerías en 2017 -de la mano de Montena- con la saga "Culpables", que acumula más de 630.000 libros vendidos.



Y es que las plataformas se han convertido en lanzaderas hacia el éxito en el mundo del papel, así lo demuestran otras autoras como Joana Marcús (con 247.700 libros vendidos el año pasado con el sello editorial Wattpad).



Este es el caso también de "The crazy Haaks" (Montena), una colección de libros de aventuras infantiles escrita por Mónica Vicente Tamames, creadora también del canal de YouTube en el que, bajo el mismo nombre que los libros, aparece junto a sus tres hijos. Vicente ha despachado 470.400 ejemplares de esta colección, así como 609.000 con otra serie de su autoría, "Lady Pecas".



Cifras de alto voltaje también las encontramos en autores históricos como el recientemente fallecido Juan Muñoz, el padre de "Fray Perico y su borrico" (colección El Barco de Vapor) y que ha vendido 907.121 libros desde su publicación en 1980.



Imposible no hablar del éxito del ave más conocida por los niños, el "Pollo Pepe", quien en los últimos díez años ha alcanzado la cifra de 220.000. Un número superior, pero no por mucho, a la que ha alcanzado el cuento infantil "¿Puedo mirar tu pañal?" de Guido van Genechten (SM), que en la última década ha alcanzado las 198.426 unidades.



Otro ejemplo de la buena salud de la literatura de los más pequeños y de los jóvenes es el caso del escritor Juan Gómez Jurado quien, si con su saga "Reina Roja" lleva doscientas ediciones y dos millones y medio de ejemplares vendidos, con la saga infantil "Amanda Black" (escrita con su pareja Bárbara Montes) lleva 370.000 unidades repartidas por las casas españolas.