La Agencia Catalana del Agua no hará campaña sobre la sequía en el Día Mundial del Agua

La Agencia Catalana del Agua (ACA), administración máxima responsable de la gestión del agua en Cataluña, ha optado por no hacer campaña de sensibilización sobre la situación de sequía extrema en la región coincidiendo con el Día Mundial del Agua.

La cita promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se celebra el 22 de marzo y la ACA ha decidido quedarse con el tema genérico promovido por el ente internacional. En esta ocasión trata sobre el fomento de la cooperación para abordar la crisis del agua y su saneamiento.

De esta manera, la Generalitat y la ACA lanzarán una campaña desde hoy que constará de publicidad institucional con el lema ‘Aceleramos los cambios a través del partenariado y la cooperación’. La administración sigue el tema sugerido por la ONU, en pleno período de sequía en el territorio catalán, con parte de los embalses con los niveles de reservas extremadamente bajos y justo dos semanas después de que entrara en vigor el estado de excepcionalidad.

También organizan hoy un acto conmemorativo del Día Mundial del Agua que está previsto cuente con los máximos responsables de la gestión del agua en Cataluña. Por un lado, la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, y por otro el director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes. Asistirá también el director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, y Xavier Bernard-Sans, secretario general de la Eurorregión Pirineos Mediterránea.

El programa previsto no incluye ninguna mención a la sequía en Cataluña o a las medidas que se están tomando para paliar sus efectos. Está previsto hablar sobre el proyecto europeo ‘Life Wat’savereuse’ para impulsar el ahorro y la reutilización de agua en el Mediterráneo y revisar algunos casos de éxito en la reutilización del agua.

SEQUÍA

Un estudio reciente realizado por el Instituto IO Investigación sobre el uso del agua en Barcelona concluye que hay una escasa penetración en la sociedad del mensaje que sensibiliza contra la sequía. Indica que el 70% de los habitantes de la ciudad y su área metropolitana no ha visto ninguna campaña de la Generalitat o la ACA sobre el uso del agua en las redes sociales o en los medios de comunicación.

Asimismo, el mismo estudio apunta que ya no solo el 75% de la ciudadanía de la región metropolitana no sabe en qué consiste el Plan de Sequía de la ACA, sino que la mitad de esta cree que el consumo de agua estará garantizado hasta finales de año. Dato que el mismo director de la Agencia Catalana del Agua alertó que muy probablemente no estaría garantizado. Reyes añadió que seguramente se restringiría más todavía el consumo de agua antes de finales de año.

TRIGÉSIMO ANIVERSARIO

La celebración del Día Mundial del Agua cumple su trigésimo aniversario, ya que la ONU lo oficializó por primera vez en 1993. “Acelerando el cambio mediante la asociación y la cooperación” ha sido el lema escogido oír la organización internacional para potenciar mundialmente la cooperación y colaboración entre todos los agentes implicados en la gestión sostenible de los recursos hídricos, especialmente ante el impacto del cambio climático.

La campaña hace hincapié en la importancia de asegurar el agua y el saneamiento como elementos transversales.