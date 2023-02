"Pacifiction" se queda con dos César y Sorogoyen gana la mejor cinta extranjera

"Pacifiction", el exótico thriller del español Albert Serra rodado en la Polinesia francesa, se adjudicó dos de los nueve premios César a los que aspiraba este viernes, en una gala en la que la gran triunfadora fue "La Nuit du 12" y en la que "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen, ganó en Mejor Película Extranjera.



La 48ª edición de los galardones más importantes de la industria francesa del cine, que no se olvidó de hacer un pequeño homenaje a Jean-Luc Godard y que tuvo incluso una aparición sorpresa de Brad Pitt para entregar el César de Honor al director David Fincher, encumbraron al drama policial "La Nuit du 12" como la Mejor Película del año y a su realizador, Dominik Moll, como Mejor Director.



Esta cinta, basada en la muerte sin resolver de una joven, sumó un total de seis estatuillas entre sus diez nominaciones, superando a otras favoritas, como la comedia "L'Innocent", de Louis Garrel, o la propia "Pacifiction".



Los triunfos de la película de Serra fueron para Benoît Magimel como Mejor Actor y para la fotografía de Artur Tort. Ambos, al recibir sus premios, elogiaron la libertad que Serra les da en su trabajo, muy abierto a la improvisación en el momento.



"Nunca pensé que fuera posible ser tan libre", afirmó Magimel, emocionado, desde el escenario del teatro Olympia de París.



Por su parte, Tort, colaborador habitual de Serra, le dio las gracias por todo lo que han hecho juntos y por todo lo que les queda por hacer.



"Era lo previsto, lo que creíamos que podía pasar y ha pasado . Podríamos haber tenido alguna cosa más de realización mía, pero bueno, era muy difícil", valoró Serra en declaraciones a la prensa tras la ceremonia.



Para el realizador catalán, "es claro que la gente" en Francia ha sabido apreciar la "originalidad" de la película. Eso, sin embargo, no le había ocurrido en España, donde esta coproducción pasó desapercibida para los premios Goya.



"Han premiado dos de los elementos más potentes en la imagen, que son la fotografía y el actor, lo más hipnótico de la película, lo que conjuga esta originalidad, que esto se ve claramente que la gente lo ha entendido", remarcó.



Otros premios destacados de la noche fueron para Virginie Efira como Mejor Actriz y para Louis Garrel por el guion original de "L'Innocent".



LA GUINDA EN EL PASTEL PARA EL PALMARÉS DE "AS BESTAS"



El César a Mejor Película Extranjera quedó en manos españolas y fue para Rodrigo Sorogoyen con "As bestas", que competía con la belga "Close" (Lukas Dhont), la sueca "Boy from Heaven" (Tarik Saleh), la polaca "EO" (Jerzy Skolimowski) y la también sueca "Triangle of Sadness" (Ruben Östlund).



"Gracias por dejarnos ser una pequeña parte del cine francés", dijo el realizador originario de Madrid desde el escenario.



Posteriormente, en declaraciones a la prensa, afirmó que ya era un "sueño" haber estado nominado con películas tan buenas.



Afirmó, de hecho, que casi se "sentía un poco mal" por competir, porque, tras el éxito de los últimos Goya, le parecía demasiado "ambicioso" ganar también en Francia.



"Ahora que ya lo hemos conseguido es como una guinda perfecta, no podría haber mejor final, mejor colofón que ganar el césar, increíble", expresó Sorogoyen, que acudió a la gala junto a la guionista Isabel Peña.



Esta 48ª ceremonia de los César vino precedida de un mensaje protagonizado por Juliette Binoche (nominada, pero sin premio), que en tono solemne para recordar el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, anunció que la gala estaría dedicada al pueblo ucraniano.



Transcurridos los primeros premios, el espectáculo en el Olympia se vio brevemente interrumpido por una espontánea que se subió al escenario con una camiseta en la que se leía "We have 761 days left" (Nos quedan 761 días). El acto fue después reivindicado en las redes sociales por el colectivo ecologista Dernière Rénovation (Última renovación).



Esta edición había sido criticada por la escasa presencia de mujeres en las grandes categorías, la de mejor película y dirección. Al recoger el galardón a la realización novel por "Saint Omer", Alice Diop, reivindicó a la nueva generación de directoras francesas y avisó de que no están de paso ni son una "moda".



"Este césar está dedicado a todas las mujeres compositoras", dijo, por su parte Irène Dresel, que hizo historia esta noche como la primera mujer en alzarse con la estatuilla francesa a la mejor música cinematográfica.