Muere el mítico autor de 'I Say a Little Prayer' o 'Raindrops Keep Falling on my Head'

El músico y compositor Burt Bacharach, autor de canciones como 'I Say a Little Prayer' o 'Raindrops Keep Falling on my Head', ha muerto a los 94 años en su casa de Los Ángeles, tal y como ha informado su familia en un comunicado.

"Con mucha tristeza compartimos el fallecimiento de nuestro padre, esposo y amigo. Le dio tanto al mundo y por eso estamos eternamente agradecidos. La música siempre está ahí, así que se seguirá escuchando. Enviamos nuestro cariño desde el equipo Bacharach, porque para eso están los amigos", ha señalado su círculo cercano.

Burt Bacharach nació en Kansas City, pero creció en Nueva York. A una edad temprana, Bacharach comenzó a tocar el piano y se enamoró del jazz. Estudió música en varias universidades y sirvió en el ejército durante dos años, tocando el piano en clubes de oficiales mientras estaba estacionado en Alemania.

En 1957, Bacharach conoció al letrista Hal David y los dos entablaron una sociedad duradera trabajando en Brill Building, el histórico edificio neoyorquino fábrica de grandes éxitos del pop.

Antes de trabajar con Hal David, Bacharach ya había participado en la composición de canciones. Nat King Cole grabó su canción 'Once In A Blue Moon' en 1952, si bien Bacharach realmente despegó cuando se asoció con David.

Entre sus grandes composiciones, éxitos pop como los de Perry Como con 'Magic Moments' o canciones como 'Please Stay' de Drifters; 'Tower Of Strength' de Gene McDaniels y 'Baby It's You'. Junto a David registró grandes títulos como los de 'I say a little prayer' que popularizó Aretha Franklin o 'Raindrops keep falling on my head' que les sirvió para obtener un Oscar.