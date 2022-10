Dermatólogos y pacientes con psoriasis piden el acceso a tratamientos biológicos

La Sociedad Catalana de Dermatología y la asociación de pacientes Acción Psoriasis han reivindicado que todas las personas afectadas por psoriasis puedan tener acceso a los últimos tratamientos biológicos, que han demostrado que pueden controlar la enfermedad, que afecta a un millón de españoles.



Con motivo de la celebración este sábado del Día Mundial de la Psoriasis y Artritis Psoriásica, la Sociedad Catalana de Dermatología de la Academia de Ciencias Medicas de Cataluña ha destacado que en los últimos años el tratamiento de la psoriasis ha experimentado una revolución a partir de los conocimientos en biotecnología.



Esto ha permitido "mejorar de forma muy considerable las perspectivas terapéuticas de los pacientes con formas graves, que en el pasado tenían muy pocas alternativas", han señalado los dermatólogos, que se plantean ya como objetivo terapéutico asumible en 2022 "un control completo o casi completo de la psoriasis en la mayoría de pacientes, mantenido en el tiempo y, en general, con buen perfil de seguridad".



La psoriasis es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunológico crónica que afecta a entre el 2 y el 3 % de la población y que, por ahora, no tiene cura, pero hay una gran variedad de tratamientos que permiten un buen control de la enfermedad a largo plazo y con seguridad.



Según los dermatólogos, en la psoriasis intervienen múltiples factores: genético, estilo de vida, estrés, infecciones o fármacos, entre otros, y puede aparecer por primera vez a cualquier edad, aunque es más frecuente que lo haga entre los 20-30 años y en torno a los 55 años.



La forma más habitual es la psoriasis en placas, que se caracteriza por presentar placas rojas y con descamación en codos, rodillas, cuero cabelludo, etc.



PACIENTES PIDEN MÁS ATENCIÓN



La asociación española de pacientes de esta enfermedad, Acción Psoriasis, ha revindicado más atención para mejorar su calidad de vida, ya que, aunque en los últimos años se ha avanzado mucho, aún hay aspectos que mejorar en el tratamiento de esta enfermedad que sufren más de un millón de españoles.



Para celebrar hoy el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica, la asociación ha elegido el lema "juntos para la acción" para reclamar que la enfermedad se aborde de manera multidisciplinar y teniendo en cuenta las necesidades personales de los pacientes.



Acción Psoriasis ha destacado la importancia de tener acceso a la innovación, a un tratamiento adecuado para cada paciente y a seguimiento por parte del profesional sanitario, así como la incorporación de personal sanitario especializado en salud mental para atender a los pacientes.



En este sentido, Cegedim Health Data España, proveedor europeo de Real World Data y Real World Evidence, había detectado que el 11 % de los pacientes con psoriasis tienen también un diagnóstico de ansiedad o depresión, pero con la llegada de la pandemia a partir de 2020, este porcentaje alcanza el 20 %.



El director Acción Psoriasis, Santiago Alfonso, ha remarcado que "en la era post-COVID tenemos una gran oportunidad para reformar el modelo de asistencia haciéndolo más eficiente con una mayor implicación de los pacientes, el acceso temprano a la innovación y un tratamiento multidisciplinar".



Sin embargo, ha admitido que están "preocupados por el acceso y la equidad en la atención sanitaria pública, ya que todavía existen grandes diferencias en función de donde residen los pacientes".



DATOS DE PSORIASIS EN ESPAÑA



Para conocer la afectación en la calidad de vida de los pacientes con psoriasis, Acción Psoriasis lleva más de dos años haciendo test basados en la escala DLQI (índice de calidad de vida en dermatología) a unos 5.000 pacientes de psoriasis a través de su página web.



Los resultados muestran que el 50 % de los pacientes tienen una alta afectación en su calidad de vida, que requieren de atención especializada y sólo un tercio afirma que se les han pasado un test de calidad de vida al menos una vez en todas sus visitas médicas.



"La baja aplicación de los cuestionarios en las consultas causan menos diagnósticos y menos tratamientos al no tener en cuenta la afectación psicológica de la enfermedad", según Alfonso.



Según Acción Psoriasis y la farmacéutica LEO Pharma, 7 de cada 10 españoles con psoriasis esconden la patología a sus relaciones más próximas por lo que la asociación recuerda que "todavía queda un largo camino por recorrer en el tratamiento de una enfermedad que va más allá de la piel y que genera un fuerte impacto emocional".



UN 30 % DESARROLLAN ARTRITIS PSORIÁSICA



Alfonso ha señalado que en España hay más de un millón de personas afectadas por esta patología crónica que se manifiesta mayoritariamente en la piel, uñas y articulaciones, pero que también comporta la aparición de otras enfermedades asociadas (comorbilidades) que pueden llegar a afectar gravemente la salud de las personas enfermas, como la artritis psoriásica que desarrollan un 30 % de lo afectados.



Aunque no es una enfermedad contagiosa, el desconocimiento de la población y su manifestación a través de la piel hace que muchos pacientes se sientan estigmatizados y se avergüencen de mostrar su piel, provocando una grave afectación emocional que afecta a otras áreas de su vida como la laboral, la social y la afectiva.