Las redes sociales, quince años de #etiqueta

Quince años; es el tiempo transcurrido desde que se empezaron a utilizar las ahora populares "etiquetas" (hashtags) en las redes sociales, que han contribuido a ordenar y canalizar gran parte de la información y los mensajes que circulan por la red, pero también a determinar y conocer los temas que suscitan más atención y lo que acaba siendo "tendencia".



El símbolo "#" (hash) seguido de una palabra o etiqueta (tag) ha contribuido durante los últimos años incluso a generar auténticos movimientos sociales, como el #MeToo, el #BlackLivesMatter o el #YoSiTeCreo, o a emporcar la reputación de algunas personas, como Vladimir Putin, que se ha convertido en uno de los personajes más etiquetados y repudiados en las redes desde que Rusia invadió Ucrania.



Marcado en las agendas como "Día del Internauta", el 23 de agosto se conmemora la publicación, en 1991, de la primera página web de acceso público -desarrollada por el británico Tim Berners-Lee en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN)-, una fecha que este año coincide con el decimoquinto aniversario de las "etiquetas".



Como casi todo lo que tiene que ver con internet, no hay una fecha que marque nítidamente el inicio de nada; y aunque muchos usuarios ya estaban utilizando la almohadilla en uno de los primeros chats que permitían hablar en tiempo real a internautas de todo el mundo (el "IRC"), el estadounidense Christopher Messina propuso el 23 de agosto de 2007 utilizar los "hashtag" en la red Twitter para agrupar temas; revolucionó el sector.



Promotor principal hace casi veinte años de los primeros "barcamp" -eventos abiertos y participativos que se celebran simultáneamente en varios lugares del mundo; nunca de forma presencial- Messina escribió ese día en Twitter: "¿Qué te parece el uso de # para los grupos. Como en #barcamp?" y hoy las etiquetas suman en las redes sociales cientos de millones de citas y acaban cada día convertidas -o no- en temas de moda, tendencias o "trending topics" (#TT).



Hoy de momento son "tendencia" en la red del pájaro azul la serie de HBO "La Casa del Dragón", Ansu Fati y el partido del Barça o el grupo Coldplay, en España; y en Estados Unidos encabeza esa clasificación también #Houseofthedragon.



#FELIZLUNES, #LOVE O #FYP

Radiografían el interés de millones de usuarios por diferentes asuntos y se han extendido y popularizado ya a todas las redes sociales; en Twitter triunfan entre las principales tendencias las asociadas al día de la semana (#FelizLunes o #FelizViernes), en Instagram gana por goleada cada año #love, la etiqueta más recurrente para situar junto a familiares, amigos, parejas o mascotas, y en Tik Tok se impone #FYP -acrónimo de "For You Page" (Para ti).



Una radiografía de los asuntos que más interés desatan cada día y que contribuyen a hacer los más de 4.600 millones de usuarios de esas plataformas en el mundo, según los últimos datos publicados en el Informe Digital 2022, elaborado por la plataforma Hootsuite -especializada en la gestión de las redes sociales- y la agencia We Are Social -especializada en este tipo de medios-.



Stefano D'Orazio, director de Hootsuite para Europa del Sur, ha subrayado que las etiquetas son "una excelente herramienta para ganar seguidores, construir una marca o hacer crecer un negocio", y ha observado que las redes están llenas de comunidades y subculturas "que suelen construirse en torno a intereses, estéticas o estilos de vida compartidos".



En declaraciones a EFE, D'Orazio ha incidido en que los "hashtags" ayudan a los usuarios a encontrar un contenido adaptado a sus necesidades, pero incluirlos en sus publicaciones implica también participar en una conversación y contribuye a dar mayor visibilidad a esas publicaciones, lo que a su juicio puede conducir a un mayor compromiso y a reforzar una marca o un perfil.



LA IMPORTANCIA DE HACER UN USO "EFICAZ"

El número de usuarios de redes ha crecido durante el último año, según el citado informe, en más de 400 millones, y representa ya el 58 por ciento de la población mundial, que se inclinan, en este orden, por Facebook, Youtube, Whatsapp e Instagram.



Los internautas -que mañana conmemoran su "día", son aún más -casi 5.000 millones de personas que representan al 62,5 por ciento de la población mundial- y el retrato que el Informe Digital 2022 hace de ellos señala que son cada vez menos reacios a pagar una cuota mensual por contenidos digitales o a realizar compras por internet.



Señala además la misma fuente la eficacia de las etiquetas y de la publicidad en las redes sociales, ya que una cuarta parte de esos usuarios descubre marcas, productos y servicios precisamente a través de esas plataformas, muchas de las cuales incluyen ya sus propias "tiendas" en las que millones de usuarios hacen sus compras.



Para el responsable de la plataforma Hootsuite, "el uso eficaz de los hashtags también puede ayudar a que un negocio crezca, ya que ayuda a aumentar la visibilidad, al tiempo que llega a un público más amplio y específico".