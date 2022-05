Sigue la búsqueda, palmo a palmo, del desaparecido en julio de 2021 en Rioja

La Guardia Civil continúa este miércoles, por segundo día consecutivo, la búsqueda, "palmo a palmo", del joven Javier Ovejas, desaparecido en Entrena (La Rioja) en julio de 2021, para lo que utilizan un georradar para detectar restos y objetos enterrados y dos perros especializados en encontrar restos humanos.



La búsqueda se ha reanudado hacia las 9:00 horas en la casa de Óscar P.R. situada en este municipio riojano, por cuya presunta implicación en este caso está en prisión provisional comunicada sin fianza desde agosto pasado.



Los agentes de la Guardia Civil han dividido el terreno en el que está ubicada la vivienda en cuadrículas, por las que pasan el georradar, cuyas imágenes son analizadas en un ordenador con el fin de comprobar si existen restos o no, han indicado este miércoles a Efe fuentes de la investigación.



La previsión es que la búsqueda se prolongue durante toda esta jornada, al igual que ayer, hasta las 19:30 horas, y, si no se termina el análisis completo del terreno, "palmo a palmo", podría continuar durante los próximos días, dado que "aún queda bastante".



Óscar P.R., de 44 años y con 12 detenciones anteriores por tráfico de droga, robo con fuerza, maltrato animal y malos tratos en el ámbito familiar, también está presente este miércoles durante las labores de búsqueda en el terreno que hay situado en la parte posterior de su vivienda, que ya fue registrada en agosto de 2021.



La búsqueda de Ovejas, según la Guardia Civil, no se ha interrumpido desde que su desaparición fuera denunciada por su pareja el 31 de julio del año pasado, dos días después de que, por la noche, saliera de su vivienda en Entrena con su coche y su perro, llevando la cartera con poco dinero y documentación y su teléfono móvil.



A partir de ese momento y durante el pasado verano, se organizaron varias batidas en zonas cercanas para encontrar a este joven, en las que participaron, junto a la Guardia Civil, vecinos y amigos.



En esta nueva intensificación de la búsqueda participan ahora 25 agentes de la Guardia Civil de diferentes especialidades, como de las Unidades de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana y, desde Madrid, se han trasladado guías caninos de perros detectores de restos humanos del Servicio Cinológico y el georradar.

TE RECOMENDAMOS