10 maneras de encontrar tu alma gemela en 2022

Existe la opinión de que el amor siempre aparece de forma inesperada y es casi imposible influenciarlo. Algunos creen en el destino, otros, en la oportunidad y los hay que creen en otras cosas. ¿Estás de acuerdo en que nada depende de ti y simplemente debes esperar al destino? Nosotros, no. Hoy vamos a tratar de convencerte de que estamos en lo cierto.

En nuestra opinión, es obvio que las oportunidades de conocer a alguien para los que no hacen nada y para aquellos que hacen todo lo posible para que ocurra, son completamente diferentes. Si te cierras entre cuatro paredes, sería muy inocente creer que el destino te va a caer del cielo.

Entonces, ¿qué hay que hacer?

¡Actúa! ¡Ahora mismo! Estamos listos para darte algunos consejos.

Las formas más efectivas de encontrar el amor en 2022

Método Nº1. Usa páginas web y apps clásicas de citas

Es el consejo lógico, pero tiene un matiz. Olvídate de hacer ‘swipe’ sin control, este método dejó de funcionar hace mucho y solo te hace perder el tiempo. Elige aquellas páginas web y aplicaciones donde puedas estudiar en detalle el perfil de los otros usuarios para comprender inmediatamente a la persona que tienes delante de ti y si se ajusta a lo que estás buscando. Concentrarse en la foto es una equivocación, solo te traerá decepciones.

Método Nº2. Usa video chats en Internet

Los video chats en Internet son una de las mejores alternativas a las plataformas de citas. Aquí, verás y oirás a la otra persona inmediatamente, comprenderás cómo es la persona que está delante de ti, cómo se comunican y cómo se comportan, el interés que tiene en conocerte y en continuar la conversación. Podemos recomendar Camsurf, CooMeet y Shagle. Han demostrado que funcionan, tienen un gran número de usuarios y una moderación de usuarios excelente. Además, tienen un filtro de búsqueda de usuarios por sexo que funciona perfectamente, especialmente el CooMeet, donde la video chat España solo conecta hombres con chicas y nunca se equivoca.

Método Nº3. Asiste a eventos

El Covid-19, aunque lentamente, está disminuyendo. Tenemos la gran oportunidad de, aunque sea parcialmente, volver a tener una vida normal. Por eso, puedes ir a eventos más de lo que has hecho en los últimos años. Aquí puedes conocer gente y hacer nuevos amigos interesantes. Al mismo tiempo, las posibilidades de encontrar a tu alma gemela se incrementan y no tienes que perder tu tiempo haciendo ‘swipes’ en apps de citas.

Método Nº4. Pasa más tiempo con amigos

Para continuar con el punto anterior, te recomendamos también que veas a tus amigos más a menudo y pases tiempo con ellos. Así expandirás tu círculo social y conocerás gente nueva en compañía de conocidos. Es muy probable que tu destino aparezca entre tus amigos. Recuerda que el mundo está gradualmente volviendo a la normalidad después de la pandemia y esto significa que cada mes, más y más gente está compartiendo su tiempo con amigos fuera de Internet.

Método Nº5. No te olvides de las redes sociales y otras plataformas de comunicación en Internet

Hemos mencionado chats al azar, páginas web y apps de citas pero no tienes que limitarte solo a estas plataformas. Después de todo, hay redes sociales, mensajería instantánea, foros temáticos, varios chats de voz, videojuegos en línea y mucho más. Existen decenas de formatos para comunicarse en Internet hoy en día y puedes usarlos casi todos. Quién sabe, tal vez conoces a tu alma gemela en un chat sobre tu ciudad, o quizás en los comentarios de una entrada en tu blog favorito. No te limites, prueba algo nuevo y descubre formatos de comunicación que nunca antes habías usado.

Método Nº6. Apúntate a grupos con aficiones en común

Puede ser cualquier cosa: clases de cocina, ir al gimnasio, un club de modelismo, etc. Simplemente elige lo que te interesa y encuentra gente con tus mismas aficiones en tu ciudad. Estamos seguros de que no es difícil y no solo expandirás tu círculo social sino que también encontrarás gente que comparte tu misma pasión. Será mucho más fácil encontrar un idioma común, hacer nuevos amigos y quién sabe, quizás tener una relación romántica con alguien.

Método Nº7. No tengas miedo de ser el que inicia la conversación con alguien desconocido

Antes de la pandemia, tratar de entablar conversación con alguien en persona solía tener connotaciones negativas. Ahora la situación ha empezado a cambiar hacia la dirección opuesta. Debido a la falta de comunicación en la vida real, mucha gente, al contrario, están encantados de tener la oportunidad de conocer y hablar con alguien en persona. Esta tendencia probablemente siga creciendo en el futuro. Lo principal es creer en ti mismo y dar el primer paso. Entonces será todo mucho más fácil y es aquí dónde nuestro siguiente consejo es de ayuda.

Método Nº8. Intenta generar conversaciones en tu día a día

Intenta tener una conversación corta sobre temas abstractos. Por ejemplo, cuando hablas sobre el tiempo con el camarero de tu cafetería favorita, estás creando conversación. O cuando le preguntas a alguien por el precio de algo mientras esperas en la cola de los probadores de una tienda. Esto es, pequeñas conversaciones que no te obligan a nada en el futuro. Al mismo tiempo, cada una de estas conversaciones te ayuda a desarrollar tu confianza en ti mismo, hace que conocer gente sea más fácil y encontrar un idioma común con gente nueva, a la vez que superas la vergüenza y la timidez. Cuantas más conversaciones cortas tengas, más perspectiva de comunicación tendrás en tu vida.

Método Nº9. Expande tu círculo de intereses y aficiones

Si no tienes una afición o interés en algo, te recomendamos que lo arregles cuanto antes. Es probable que aún no sepas cuáles son tus intereses y para descubrirlos, tienes que probar. Tal vez tienes un don natural por el modelismo, quizás eres un gran escritor, solo que aún no lo sabes. Busca que grupos de aficionados hay en tu zona, visítalos, descubre qué te atrae. Así puedes expandir tu círculo social, hacer nuevos amigos y, probablemente, encontrar el amor.

Método Nº10. No te rindas si las cosas no salen bien

Si nada funciona, las personas que has conocido no parecen prometedoras y el amor sigue sin aparecer en el horizonte, no te desesperes. Sigue adelante con tu vida, busca nuevas formas de conocer gente, ábrete más al mundo y no te encierres en ti mismo. Ahora que la fase más activa de la pandemia ha pasado, nuestra tarea es volver a crear un mundo familiar juntos y fortalecer los lazos sociales. Un par de decepciones no son razón para rendirse, ¡hay muchas más oportunidades por venir!

Para resumir: la posibilidad de conocer a alguien es mayor de lo que piensas

A veces puede ser muy difícil centrarse y pasar a la acción. Especialmente cuando hablamos de algo que afecta a la vida personal. Pero créenos, cuanto antes dejes de esperar algo en vano y te conviertas en el que inicia la conversación con otras personas, antes conseguirás los resultados deseados.

Hemos hecho una lista con algunas formas de hacer nuevos amigos en 2022 pero, claro está, hay muchas más. Puede que conozcas a tu alma gemela de forma completamente inesperada en un lugar impensable y en circunstancias que no podrías creer. Sea como fuere, te deseamos buena suerte y muchas relaciones de éxito tanto en Internet como en la vida real.