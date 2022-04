Rescatan a 56 inmigrantes en riesgo de volcar a 107 kilómetros de Fuerteventura

Salvamento Marítimo y un mercante de Hong Kong en ruta desde Gibraltar hacia Costa de Marfil rescataron anoche a 107 kilómetros al sureste de Fuerteventura a 56 inmigrantes de origen subsahariano de una neumática que corría riesgo de volcar en alta mar.



Según han informado a Efe fuentes de la sociedad estatal, el rescate se produjo después de que su avión Sasemar 103 localizara la zódiac en las coordenadas aproximadas que había facilitado la ONG que dio aviso de su salida a las autoridades.



El Centro de Salvamento de Las Palmas movilizó en su ayuda a la Salvamar Mízar desde el puerto de Gran Tarajal, pero también pidió a un mercante en ruta, el Fortune Bell, que se acercara y permaneciera junto a la lancha para asegurarse de que no le ocurría nada.



Cuando llegó la Salvamar Mízar, la tripulación de buque hongkonés ya había procedido al rescate de 43 personas.



Salvamento Marítimo suele pedir a los mercantes que no intenten rescates, salvo que sea estrictamente necesario, porque se trata de una maniobra muy peligrosa para buques de esa envergadura (el Fortune Bell es un barco de 199 metros de eslora y 32 de manga), en la que las pateras pueden estrellarse contra su casco entre las olas o volcar y sus ocupantes caer al agua mientras los izan a cubierta.



En este caso, Salvamento no sabe aún por qué el Fortune Bell decidió embarcar a los ocupantes de la zódiac, solo que antes de que llegara la Salvamar su tripulación comunicó por radio que consideraba que la neumática corría riesgo de volcar.



Las trece personas rescatadas por la Mízar (doce varones y una mujer) ya han desembarcado en el puerto de Gran Tarajal (Fuerteventura).



A los embarcados por el Fortune Bell se les espera en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria sobre las 13.00 horas. Las fuentes consultadas por Efe han precisado que ignoran su estado de salud y también que la cifra de 43 personas facilitada por el mercante es provisional y podría cambiar una vez que lleguen al muelle.

