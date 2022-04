La mejor manera de enviar email marketing

El email marketing se ha convertido en una de las estrategias de publicidad más usadas en la actualidad. Implica enviar directamente un correo electrónico a potenciales clientes, esperando obtener una respuesta positiva. Es importante indicar que esta estrategia funciona muy bien en casos de envíos masivos de correos, aunque se debe tener cuidado de que no se conviertan en spam.

Existen diversos ejemplos de email para este tipo de publicidad. Desde los de presentación, ofrecimiento de servicios, promociones, seguimientos, preguntas frecuentes, etc. Además, estos correos suelen enviarse en grupos. No es un único correo el que logra captar a un cliente, sino varios que van conformando un “embudo de ventas”. Por otra parte, la única misión de estos correos no es enganchar nueva clientela; sino también mantenerla fiel e informada.

Gracias al email marketing mantienes un flujo propio de comunicación

En nuestra época, la comunicación vía web es importante. Para lograrla, se usan herramientas diversas como las páginas web y las redes sociales. No obstante, tales canales digitales no son un puente directo entre los posibles clientes y quien ofrece productos o servicios. En realidad, están abiertos a muchas personas. Además, dependen del tráfico de servidores sobre los cuales no se tiene control.

Muchas veces se oye que se caen páginas como Facebook, Twitter o alojamientos de páginas de Internet. Cuando esto acontece, se deja de tener contacto con los clientes potenciales o fidelizados si únicamente se tiene esa vía de conexión. No obstante, con la ayuda del email marketing esto deja de ser un problema, ya que las personas siempre mantienen el puente del correo electrónico.

Un repaso a las ventajas de email marketing

El email marketing es una estrategia propia del outbound marketing. Este último abarca tácticas directas y unidireccionales. Se intenta llegar a un comprador, abordarlo, informar, convertir y fidelizar. Es algo diferente al inbound marketing (también conocido como marketing de atracción) donde se intenta que los potenciales clientes lleguen (no que sean buscados) por medio de publicidad.

Desde hace décadas se ha usado el email marketing. Todos hemos recibido en nuestros mails mensajes de empresas ofreciendo productos o servicios. Por increíble que parezca, esta táctica da muchos resultados. Veamos algunas de sus bondades.

Convertir a los potenciales clientes en suscriptores con rapidez. Sobre todo si el correo se convierte en algo similar a un newsletter con información interesante que motive al receptor a abrirlo.

Es perfecto para segmentar al buyer persona. Los correos se envían a quienes tienen un perfil específico, en vez de ser un mensaje genérico.

Relación más directa con los prospectos, ya que el correo web llega a sus cuentas y es pensado para su perfil particular.

Permite medir con facilidad las campañas, ya que se tiene control de variables como: cantidad de correos enviados, cantidad de correos respondidos, así como la base de datos inicial con clientes potenciales que luego se convierten.

Todo lo anterior hace que el email marketing sea una excelente herramienta que sigue estando vigente en nuestra época. De hecho, es la estrategia de mercadotecnia online con más tiempo, ya que se práctica desde los años 90 del siglo XX.

Algunas consideraciones sobre el email marketing

Hay que tener en cuenta que se requiere de una herramienta de envío masivo y programado de correos. Por ejemplo, una excelente plataforma para esa finalidad es Mailrelay. No obstante, no solo se necesita la opción de envíos masivos; sino otras consideraciones tales como:

Un editor de textos configurado para la escritura de correos web. Además, debe ser intuitivo y mostrar el formato en el cual quedará plasmado el texto. No hay que olvidar que el formato de un correo electrónico es diferente al de un texto en otro procesador de texto. Es importante “ver” cómo le llegará el correo al destinatario.

Es importante una IP propia, completamente limpia, que impida hackeos y que no sea considerada como spam.

Algoritmo de contenidos y perfil de prospectos de clientes.

Detector de “correos que llegan al destinatario y correos que se abren”. De esa manera, se realizan mejor las estadísticas de las campañas de email marketing.

Estas plataformas de correo suelen tener varios márgenes de utilización: gratuitas hasta cierta cantidad de correos, pero se van subiendo costes a medida que se incrementa la cantidad de mails. Por ejemplo, las grandes empresas de marketing pueden usar 20 mil, 30 mil, 50 mil y hasta 100 mil envíos. Para semejantes cantidades, se pagan suscripciones de uso.

Finalmente, es importante la sencillez de uso. También, que la plataforma de envío masivo de correos organice las direcciones de email en bases de datos. La idea es organizar todo esa información, de manera que se simplifique la tarea del email marketing, el cual tiene como detalle que requiere una gran cantidad de usuarios y destinatarios.

Formatos, objetivos y tendencias del email marketing

Es importante entender que el email marketing implica escribir diversos formatos de correos. Además, no es casual que se hable de “campañas de correo web”. No se envía un solo email, sino al menos tres correos en estas campañas: presentación, desarrollo y cierre. No obstante, las campañas de email marketing pueden ser de varios tipos.

Puntuales . Son por tiempo de un mes o unas semanas. Usualmente no sobrepasan el envío de hasta 5 correos. Estas campañas tienen como finalidad captar nuevos clientes.

. Son por tiempo de un mes o unas semanas. Usualmente no sobrepasan el envío de hasta 5 correos. Estas campañas tienen como finalidad captar nuevos clientes. Campañas constantes que suelen tener una suerte de “correo boletín” que puede ser mensual. Este tipo de campañas se usa para mantener el contacto y fidelidad de clientes ya comprobados.

que suelen tener una suerte de “correo boletín” que puede ser mensual. Este tipo de campañas se usa para mantener el contacto y fidelidad de clientes ya comprobados. Campañas de mediana duración, pensadas por periodos de tiempo entre 3 y hasta 6 meses. Son una combinación de las dos anteriores, ya que persiguen captar clientela, a la vez de mantener el contacto con personas ya suscritas.

Los tipos de campañas de email marketing se pueden programar en una plataforma para este tipo de actividad. A su vez, es necesario llevar el orden de la base de datos. Sin duda, el email marketing es una estrategia de mercadotecnia que ha persistido y seguirá siendo usada en el futuro.