Una borrasca atlántica causará lluvias fuertes de suroeste a nordeste

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, lunes, la entrada de una borrasca atlántica por el suroeste peninsular, que se extenderá al noreste y causará lluvias localmente fuertes y persistentes.



La Aemet pronostica que la borrasca, junto con un flujo húmedo de componente este en el área mediterránea, dejará nubosidad abundante, lluvias y chubascos casi generalizados en la Península, y sobre todo en la comunidad Valenciana, sur de Tarragona, Teruel, zonas de Andalucía occidental, Málaga y del Sistema Central.



Las temperaturas máximas bajarán en los cuadrantes suroeste y noreste peninsulares, según la Aemet, que sin embargo predice un ascenso de las máximas en el extremo sureste, así como de las mínimas, y señala que habrá heladas débiles en el Pirineo.



Las lluvias podrán tener cierta intensidad en áreas montañosas del sureste, pero serán menos probables -y, de producirse, serán débiles- en Galicia, el Cantábrico y el este de Baleares.



En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas, con algunas nubes altas en el sur.



La cota de nieve se situará en torno a los 1.400-1.600 metros en Pirineos, donde tenderá a bajar hasta los 1.200-1.400 metros; en los sistemas Central e Ibérico estará en los 1.600-1.800 metros, aunque en este último descenderá a los 1.200-1.400 metros, con posibles acumulaciones significativas al final, en el entorno de Teruel; en montañas del sudeste, se situará entre los 1.800-2.000 metros.



No se descarta calima en Melilla, en el litoral sudeste y en Baleares, donde algunas precipitaciones irán acompañadas de barro.



El viento soplará de dirección sureste y sur en la Península, Baleares y Estrecho, y será de componente este con intervalos de fuerte en el área mediterránea, aunque en el entorno de Alborán será de dirección noreste al principio; en el País Vasco y el oeste de Navarra habrá rachas muy fuertes. En Canarias soplará de dirección noreste y norte.



PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



-----------------------------------------



-GALICIA: Cielo nuboso en el sureste y en el resto intervalos de nubes medias y altas que tenderán a remitir. En la primera mitad del día hay probabilidad de chubascos irregularmente repartidos en el cuadrante suroriental sin que se descarten de forma dispersa y ocasional en el resto de la Comunidad; por la tarde serán más probables en el norte y poco probables en el resto. Cota de nieve en torno a los 1.600-1.800 metros. Temperaturas mínimas en aumento en zonas del sureste y máximas en descenso en el litoral atlántico. Viento flojo del sur y sureste con intervalos más intensos por la mañana.



-ASTURIAS: En la Cordillera, nuboso o cubierto con probabilidad de chubascos dispersos; mientras que en el resto habrá intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas y algún posible chubasco disperso en el tercio occidental. Cota de nieve en torno a los 1.600-1.800 metros. Temperaturas mínimas en aumento; máximas sin cambios, excepto en el extremo sureste, donde descenderán. Viento flojo del sureste, más intenso en cotas altas de la Cordillera, donde presentará rachas muy fuertes.



-CANTABRIA: Intervalos nubosos que cubrirán el cielo por la tarde, con probables lluvias débiles y dispersas en el tercio sur que podrían extenderse al resto, sin llegar al litoral; además de brumas y bancos de niebla en cumbres montañosas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, salvo en el noreste, donde descenderán ligeramente; máximas en descenso. Viento de componente sur, con intervalos de fuerte por la tarde en el litoral y rachas muy fuertes en la mitad septentrional.



-PAÍS VASCO: Intervalos nubosos en el litoral y en el interior cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos que serán más probables en la mitad sur, además de brumas y bancos de niebla en cumbres montañosas. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el tercio occidental y sin cambios o en descenso en el resto; las máximas podrán caer ligeramente. Viento del sureste, con algún intervalo de fuerte en el litoral y rachas muy fuertes en el interior.



-CASTILLA Y LEÓN: Nuboso con lluvias o chubascos en el sur y sureste, donde serán persistentes y que pueden ir acompañados de tormenta, y precipitaciones ocasionales en el resto. Cota de nieve entre los 1.600-1.900 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el noreste y en el suroeste y sin cambios en el resto. Viento del sureste, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de montaña, en el extremo noreste y en el Condado de Treviño.



-NAVARRA: Intervalos nubosos en el extremo norte y nuboso o cubierto en el resto, con probables lluvias y chubascos dispersos en el suroeste, que se extenderán al resto con menor intensidad. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Temperaturas con cambios ligeros y predominio de descensos en las máximas en el suroeste de la región. Viento del sureste con rachas muy fuertes en el noroeste.



-LA RIOJA: Cielo cubierto con lluvias o chubascos ocasionales, más frecuentes en la Ibérica y en la Rioja Baja. Cota de nieve en torno a los 1.600-1.900 metros. Temperaturas mÌnimas con cambios ligeros y máximas en descenso. Viento del sureste, con rachas fuertes o localmente muy fuertes.



-ARAGÓN: Cielo nuboso con precipitaciones generalizadas en la mitad sur, que probablemente serán persistentes en el extremo oriental del Sistema Ibérico y donde no se descarta que además sean fuertes; es probable que las precipitaciones se produzcan de forma débil y dispersa, a primeras horas en el Pirineo y por la tarde en toda la mitad norte. La cota de nieve descenderá desde los 1.600-1.800 metros hasta situarse en unos 1.200-1.400 metros a últimas horas de la jornada. Probables brumas en puntos de montaña, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas en leve ascenso; máximas en descenso, excepto en el tercio norte, donde no se esperan cambios. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento de componente sur en el Pirineo y del este en el resto, ocasionalmente fuerte en Cinco Villas durante las horas centrales.



-CATALUÑA: Predominio de cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, más abundantes en el cuadrante noreste y en el sur de Tarragona, lugar en que es probable que sean localmente persistentes; en el resto serán de carácter ocasional y disperso. La cota de nieve descenderá desde unos 1.400-1.600 metros hasta situarse en torno a los 1.200-1.400 metros a últimas horas del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios o leves descensos. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento de componente sur en el Pirineo y del este en el resto, con intensidad ocasionalmente fuerte en la mitad meridional del litoral y sin descartar rachas muy fuertes en el prelitoral de Tarragona durante las horas centrales de la jornada.



-EXTREMADURA: Nuboso con lluvias o chubascos, que serán persistentes sobre todo en el tercio norte, y podrán ir acompañados de tormenta. Cota de nieve en torno a los 1.600-1.900 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso. Viento del sureste.



-MADRID: Cubierto que irá despejando a nuboso, con lluvias y chubascos generalizados, ocasionalmente con tormentas y que, en la Sierra, podrían ser localmente fuertes o persistentes, además de contar con brumas y nieblas. Cota de nieve en torno a los 1.700 -1.900 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en leve ascenso; máximas en descenso, salvo en el tercio suroeste, donde no cambiarán. Viento del sureste, con rachas muy fuertes en zonas altas de la Sierra al principio del día, y que rolará por la tarde a componente este y será menos intenso.



-CASTILLA-LA MANCHA: Nuboso con brumas y nieblas en las zonas de montaña del este. Lluvias generalizadas, que pueden ir acompañadas de chubascos y de tormentas ocasionales y que, en zonas de montaña, podrían ser localmente fuertes y persistentes. Cota de nieve que descenderá hasta los 1.400-1.500 metros en el noreste al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, más acusado en el noreste; máximas sin cambios o en ascenso en el sureste y con predominio de los descensos en el resto. Viento del este y sureste, más intenso en la mitad oriental y norte de La Mancha, que amainará por la tarde y virará a sur en la mitad occidental.



-COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso con precipitaciones generalizadas, más abundantes en la mitad norte, donde serán persistentes, y especialmente en el interior donde también podrán ser localmente fuertes; irán ocasionalmente acompañadas de tormenta y no se descarta que sean persistentes en otros puntos del resto del territorio. Probables brumas en puntos de montaña, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios o leves descensos. Viento del este, más marcado en el litoral en cuyo tercio norte será ocasionalmente fuerte; en el resto será flojo con algunos intervalos de mayor intensidad a lo largo del día.



-MURCIA: Cubierto con chubascos generalizados, que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Viento de componente este, más intenso en el Campo de Cartagena, que tenderá a aminorar por la tarde.



-BALEARES: Intervalos nubosos que a lo largo de la mañana cubrirán el cielo. Precipitaciones en general débiles acompañadas de barro, principalmente en Pitiusas y en Mallorca. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este y sureste con intervalos de fuerte.



-ANDALUCÍA: Cielo nuboso o cubierto, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que pueden ser localmente fuertes y persistentes durante la mañana en la mitad occidental y que tenderán a remitir por la tarde. Cota de nieve en torno a los 1.800-2.000 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en la mitad occidental, en ascenso en el extremo oriental y con pocos cambios en el resto. Viento de componente sur en la mitad occidental; de componente este en el resto, que disminuirá a flojo.



-CANARIAS: Intervalos de nubes altas en todo el archipiélago. En el norte de las islas de mayor relieve, Lanzarote y Fuerteventura, cielo nuboso que tenderá a intervalos nubosos durante la mañana. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte que pasará de flojo a moderado. En cumbres, viento del noroeste en general flojo. Predominio del régimen de brisas en las costas.

