La odisea de 100 estudiantes en un crucero de MSC

Cien alumnos de un instituto de Ciudad Real se encuentran "atrapados" a bordo de un crucero de MSC al que subieron para pasarlo en grande, pero del que no pueden salir a menos que contraten una excursión con la propia naviera.

Los alumnos embarcaron el sábado pasado y han pasado ya por Roma, Génova y Marsella con excursiones contratadas, pero al llegar a Palermo se les negó la salida del buque. Que no se pueden realizar excursiones por libre asegura la compañía, así que o contratan una o no hay discusión, no pueden bajar.

Es más, si bajan será con las maletas les dicen los responsables del barco. En otras palabras, tienen tres opciones: no bajar, contratar una excursión o bajar por libre y quedarse tirados en Italia.

Ya llegados al siguiente puerto, Malta, algunos de los chicos decidieron pagar la excursión para pisar tierra, mientras que el resto pasará cuatro días a bordo sin poder bajarse hasta que el viaje finalice en Barcelona.

La compañía pone como motivo las medidas contra el Covid, pero algunos padres apuntan más a temas económicos. No entienden que las primeras excursiones fueran en "grupos burbuja" y tuvieran que ir todos, pero en las paradas sin excursiones contratadas se puedan pagar individualmente.

Aseguran las familias que cuando se contrató el crucero con la agencia CityTour de Ciudad Real se podían hacer excursiones por libre en Malta y Palermo. Sin embargo, eso no se ha cumplido y los afectados aseguran que no se les había comunicado este cambio de normativa.

Comunicado del IES Santa María de Alarcos y la agencia CityTour:

En relación a la información aparecida en redes sociales y medios de comunicación relativa al crucero que está realizando alumnado de 2º curso de Bachillerato con la compañía MSC manifestamos:

1. Los alumnos/as se encuentran bien, por lo que deseamos transmitir tranquilidad a las familias.

2. La información aparecida en los medios no se ajusta a la realidad.

3. El diseño y desarrollo del crucero ha estado en todo momento condicionado a las normativas COVID de los diferentes países visitados y de la naviera. Ello obligó a hacer una serie de cambios sobre la propuesta inicial aceptada por todos los padres y madres. Esto suponía contratar una excursión adicional a Marsella, cambiar las excursiones programadas a Palermo y Malta por la de Roma, y realizar las anteriormente citadas de forma libre amparándonos en la norma de la naviera que indicaba que “a partir de marzo 2022 los pasajeros que estén completamente vacunados podrán desembarcar de forma independiente y deberán seguir las diferentes reglas de acuerdo con los países visitados”.

4. El día 25 de febrero nos fue comunicado al Centro y a la agencia un cambio de la normativa anterior ampliando los grupos burbuja hasta el mes de abril. Sin margen de maniobra, se decidió seguir y trabajar para solucionarlo a bordo.

5. La reacción de los responsables de la naviera en todo momento ha sido negativa y ello ha supuesto que desembarcar sólo se pudiese hacer con las excursiones de MSC con el consiguiente coste adicional de 30 y 40 € respectivamente por alumno/a y excursión.