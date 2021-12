José Luis Gil se recupera en su domicilio tras sufrir un ictus

El actor José Luis Gil se encuentra estable y recuperándose en su domicilio tras sufrir un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo, un infarto cerebral, el pasado mes de noviembre y por el que estuvo 22 días ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario.



La cadena ha realizado un comunicado a petición de la familia de Gil (Zaragoza, 1957), conocido por su papel como Enrique Pastor en “La que se avecina” y Juan Cuesta en “Aquí no hay quien viva”, así como su larga trayectoria en el mundo del doblaje, en el que agradece “la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso”.



Asimismo, Mediaset ha notificado que los médicos y los familiares del zaragozano confían en que la rehabilitación, el tiempo, el asesoramiento y apoyo ayuden a la pronta y total recuperación del intérprete. “Empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante”, apuntan.



No ha tardado mucho en correr la voz de la noticia, por lo que las muestras de cariño, tanto por parte de sus seguidores como de sus compañeros de profesión han inundado las diferentes redes sociales. Los creadores de “La que se avecina” han sido de los primeros en pronunciarse: “Llevamos 18 años trabajando juntos y nos quedan por lo menos otros tantos. Te quiero, hermoso”, escribía el guionista y director Alberto Caballero a través de Twitter.



“Ahora a darle caña a la rehabilitación porque sin ti todo esto tiene menos sentido. Nos hemos acostumbrado a tenerte prácticamente a diario en nuestras vidas y necesitamos que así siga siendo. Te queremos JL” escribía minutos después, también a través de la red social, Laura Caballero, directora de “La que se avecina”.



“A mi José Luis no me lo toques 2021… ni se te ocurra hacerle nada”, señalaba uno de los cientos de seguidores que mandan “fuerza y ánimo” al actor.

