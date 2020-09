Nostromo, en la lista Forbes de "cien españoles más creativos" en los negocios

La edición española de la revista Forbes, especializada en negocios, finanzas y el mundo de los emprendedores, ha incluido al responsable de la tienda sevillana de cómics y literatura de ciencia ficción Nostromo, declarado mejor establecimiento de venta al por menor en la Convención Internacional del Cómic de San Diego (Comic Con), en su lista anual de "cien españoles más creativos en el mundo de los negocios".

El pasado 25 de julio, recordémoslo, la tienda sevillana Nostromo se alzaba con el premio Espíritu del Cómic de Will Eisner de la edición 2020 de la Comic Con de San Diego, un galardón destinado a reconocer el papel de los establecimientos de venta al por menor de dicho sector, en este cónclave que constituye uno de los principales eventos del mundo del cómic a escala mundial.

A tal efecto, recordemos que en 2019, cuando dicha tienda hispalense quedó como finalista en este certamen, el propio Sergio López explicaba que los principios del premio Espíritu del Cómic de Will Eisner valoran especialmente "la aportación" de los establecimientos a la comunidad del cómic, defendiendo a continuación la "programación cultural" desplegada por Nostromo desde Sevilla a base de actividades como conferencias y sesiones con figuras internacionales del mundo del cómic o la narrativa de ciencia ficción.

Tras el galardón cosechado por Nostromo el pasado 25 de julio, en cualquier caso, la edición española de la revista de finanzas y emprendimiento Forbes ha incluido al propietario de este establecimiento hispalense en su relación anual de "cien españoles más creativos en el mundo de los negocios".

MÉRITO COLECTIVO

Para Sergio López, según ha manifestado él mismo a Europa Press, figurar en dicha publicación "ha sido toda una sorpresa y también todo un honor, pero no desde un punto de vista personal", pues el éxito cosechado por Nostromo, según precisa, "no es el mérito de una persona, sino de todo un equipo por su implicación y pasión en todo lo que hacen, por no darse nunca por satisfechos y por estar siempre obsesionados en lo siguiente que podemos mejorar".

Además, ha extendido ese mérito a la clientela y asiduos de Nostromo, dado su "enorme respaldo a todas las actividades" promovidas desde el establecimiento. "Lograr entre todos el premio Eisner a la mejor tienda de cómics del mundo nos ha dado lugar a figurar no sólo en Forbes, sino en prácticamente todos los medios de comunicación de España y de medio mundo, como enla prensa norteamericana, británica, holandesa, brasileña e incluso en Japón", se ufana Sergio López.

Según ha defendido, el reconocimiento logrado en la Comic Con de San Diego es fruto de "la gran imagen" de Nostromo en todos los aspectos, "desde la decoración, el amplio catálogo, la diversidad de temáticas, las recomendaciones a los clientes siempre orientadas a sus gustos y por supuesto un amplio programa cultural orientado al mundo del cómic".

SEGUIR ADELANTE

"Estamos muy orgullosos de todo lo logrado con el premio, pero somos conscientes de la responsabilidad que conlleva el premio Eisner, así que desde el primer día ya estábamos manos a la obra en nuestro siguiente proyecto para seguir mejorando. Prueba de ello es nuestra recién estrenada tienda online, que ya cuenta con el 80 por ciento de los productos de la nuestra tienda física y que esperamos que en muy poco tiempo pueda contar con el 100% del material", explica el dueño de Nostromo.

Finalmente, Sergio López ha señalado de nuevo su deseo de que el mencionado premio invite a las instituciones públicas a "apoyar" las actividades de Nostromo, al objeto de promover "más y mejores actividades orientadas al cómic, para el disfrute de los ciudadanos y visitantes de la ciudad", lo que a su juicio puede ayudar a "recuperar un poco la actividad en el centro de Sevilla".