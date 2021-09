Sí a tercera dosis en EE.UU. pero no para todos y otras claves de vacunación

Un duro golpe recibió este viernes el Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, después de que el comité de asesores de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) rechazara la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 para la población en general, aunque sí la aprobó para los mayores de 65 años y personas de alto riesgo.



Esta y otras cinco noticias son las claves de la vacunación de la semana en América:



TERCERA DOSIS PARA UNOS CUANTOS



Pese a que el Gobierno de Biden había hecho planes para suministrar la tercera dosis de Pfizer a finales de mes, el panel de expertos de la FDA consideró hoy insuficientes los datos aportados por la farmacéutica acerca de la pertinencia de esta nueva aplicación para la mayoría de la población.



"Esta es una gran decisión, no entiendo que tengamos que apresurarnos. No entiendo cuál es la razón por la que no podamos dedicar más tiempo a mirar los datos", indicó el doctor Paul Offit, del Centro de Educación de Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, durante el debate.



En cambio, los expertos de la FDA sí aprobaron por unanimidad una dosis de refuerzo solo para los mayores de 65 años y la población en situación de alto riesgo.



EFECTIVIDAD ANTIHOSPITALARIA



En línea con la necesidad de hallar lo más prontamente posible el bienestar para la población en general, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés) informaron que la vacuna de Moderna es la más efectiva contra la hospitalización por covid-19, seguida de la de Pfizer y la monodosis de Johnson & Johnson.



Un estudio de los CDC indica que la efectividad de Moderna es del 93 %, la Pfizer/BioNTech es del 88 % y la de Johnson & Johnson es del 71 %.



"Aunque los datos muestran alguna variación en los niveles de protección de la vacuna, todas las vacunas aprobadas o autorizadas ofrecen una protección sustancial contra la hospitalización por covid-19", indicó el reporte de los CDC.



CAMPAÑA FRONTERIZA



Un paso más para lograr la inmunidad de la población dieron en América Latina los gobiernos de Perú y Ecuador, que empezaron una campaña binacional de vacunación, que pretende beneficiar a más de 94.000 personas en la región peruana de Tumbes, fronteriza con Ecuador, según el Ministerio de Salud peruano.



En el marco de esta estrategia conjunta, que busca reducir la mortalidad en la población que se encuentra ubicada en los distritos con límite fronterizo, Ecuador donó a Perú un lote de 336.000 dosis de la vacuna AstraZeneca.



"Gracias a este gesto de nuestros hermanos ecuatorianos vamos a poder llegar al 100 % de nuestra población en Tumbes. Estamos al 30 % y tenemos que avanzar rápidamente", manifestó el viceministro de Salud Pública del Gobierno peruano, Gustavo Rosell.



Hasta esta semana Ecuador había administrado 20,32 millones de vacunas y Perú 21,08 millones de dosis.



DESÓRDENES EN BRASIL



El Ministerio de Salud de Brasil interrumpió este jueves la vacunación de adolescentes debido al "desorden" que existe en algunos estados del país, que adelantaron la inmunización de los jóvenes.



"La vacunación en las edades entre 12 y 17 años debía comenzar este jueves" pero muchas regiones del país se adelantaron algunas semanas, lo que ha dificultado la administración de las vacunas disponibles, dijo en rueda de prensa el ministro de Salud, Marcelo Queiroga.



Según el ministro, "se están inoculando a los adolescentes otro tipo de vacunas, como la AstraZeneca, la Janssen y la Coronavac", que no han sido aprobadas aún por la reguladora Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para menores de 18 años.



Brasil , con cerca de 588.000 muertos y poco más de 21 millones de contagiados, es el segundo país en el mundo en número de víctimas y el tercero en casos, luego de Estados Unidos y la India.



El país tiene 213 millones de habitantes, de los cuales, según datos oficiales, unos 137 millones han recibido la primera dosis y otros 73 millones tienen la pauta completa.



LA DESINFORMACIÓN DE NICKI MINAJ



La Casa Blanca contactó con la rapera Nicki Minaj para responder a sus dudas sobre las vacunas, después de que publicara unos mensajes en los que aseguraba estar en contra.



Aunque la artista dijo en un primer momento que había sido invitada a visitar la residencia presidencial para discutir su punto de vista con el Gobierno estadounidense, la oferta era solo para mantener una "conversación con un médico", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.



El lunes, Minaj despertó polémica en internet al manifestar que no acudió a la gala MET de Nueva York el pasado fin de semana porque se negaba a ponerse la vacuna.



La rapera aseguró que a un amigo de su primo, en Trinidad y Tobago, se le inflamaron los testículos y quedó impotente después de ponerse la vacuna, motivo por el que su prometida canceló la boda.



Al respecto, el ministro de Salud de Trinidad y Tobago, Terrence Deyalsingh, desmintió las afirmaciones de Minaj y añadió que su Gobierno tuvo que invertir muchos recursos para contrarrestar las afirmaciones de la popular cantante.



LOS LATINOS SON VÍCTIMAS FÁCILES



Al igual que Nicki Minaj, los latinos en Estados Unidos son las "víctimas perfectas" de la desinformación sobre las vacunas, según "Desinfodemia", un documental que apunta a las redes sociales como parte de un problema que "mata gente".



La periodista Paola Ramos, que conduce "Desinfodemia", sostuvo que la desinformación en español puede pasar mucho más tiempo sin que aparezcan advertencias o sea retirada y, así, el video o el mensaje engañoso se esparce más y potencialmente hace más daño.



Ramos precisó además que la gran mayoría de la desinformación que consumen los latinos viene desde España y América Latina, principalmente de Argentina y El Salvador.

