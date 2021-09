Europa quiere acuerdo sobre la revisión de las reglas fiscales antes de 2023

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que en las "próximas semanas" iniciará la revisión de las reglas comunitarias de control del déficit y la deuda con el fin de encontrar consenso antes de 2023.



"Tenemos que reflexionar sobre cómo la crisis ha afectado la forma de nuestra economía, del aumento de deuda al impacto desigual entre sectores y nuevas formas de trabajo. Para ello, la CE relanzará la discusión sobre la gobernanza económica en las próximas semanas. El objetivo es construir consenso sobre la manera de proceder antes de 2023", dijo Von der Leyen ante la Eurocámara en su discurso sobre el Estado de la UE.



Las reglas fueron suspendidas en marzo de 2020 por primera vez para permitir el gasto público necesario para responder a la pandemia de covid-19 y está previsto que sigan congeladas hasta final de 2022 -para cuando se espera que todos los países de la UE hayan recuperado su PIB previo a la crisis- y se reactiven en 2023.



Von der Leyen celebró que la reacción de la UE ante la pandemia haya sido más rápida que en la crisis financiera de 2008, cuando los socios europeos estuvieron "demasiado divididos" y actuaron "muy tarde", y aseguró que la UE ha aprendido las lecciones.



"Entonces la UE declaró victoria demasiado pronto y pagamos el precio. No repetiremos este error", dijo la exministra alemana, subrayando el papel que jugará el fondo de recuperación Next Generation en la "recuperación a corto plazo" y la "prosperidad futura".



Von der Leyen anunció, asimismo, que la Comisión propondrá una nueva "ley europea de chips" para reducir la dependencia de Asia que tiene la UE para la producción de estos componentes, que son esenciales para la fabricación de unos semiconductores cuya escasez está ralentizando "líneas de producción enteras" en Europa.



"Necesitamos conectar nuestras capacidades de investigación, diseño y ensayo de orden mundial, necesitamos coordinar el nivel europeo y la inversión nacional a lo largo de la cadena de valor", dijo.



El objetivo, explicó, es crear "un ecosistema europeo de chips de última generación, incluida la producción, que garantice nuestra seguridad de suministro y desarrollará nuevos mercados para tecnología europea revolucionaria".



"No es solo una cuestión de competitividad, sino de soberanía tecnológica", afirmó.



La presidenta de la Comisión Europea anunció, por otra parte, que plantearán un nuevo programa, bautizado como ALMA, para que los jóvenes que no estudian ni trabajan encuentren una experiencia laboral en otro país de la Unión Europea.



"Ellos también merecen vivir una experiencia como el Erasmus para adquirir competencias, crear lazos y crearse su propia identidad europea", dijo von der Leyen, quien puso énfasis en la juventud durante todo su discurso y destacó los esfuerzos hechos por este colectivo durante la pandemia.



La CE, dijo, pedirá declarar 2022 como "Año Europeo de la Juventud".



En materia de fiscalidad, anunció que propondrán una ley para abordar "los beneficios escondidos en empresas pantalla para luchar contra la evasión y el fraude", de la que no dio detalles, y trabajarán para cerrar el acuerdo global alcanzado en la OCDE sobre un impuesto de sociedades mínimo.

