Sebastian Kurz: la política de acogida ilimitada de la UE fue un error

Austria, donde ya hay más de 44.000 afganos llegados en los últimos años, no está dispuesta a aceptar más, según el canciller federal austríaco, Sebastian Kurz, para quien la política de acogida ilimitada de la Unión Europa (UE) de 2015 fue un "error" que no debe repetirse.



"Todos los gobiernos europeos tienen claro que hay que luchar contra la inmigración ilegal y que las fronteras exteriores de Europa deben ser seguras. No debemos repetir de ninguna manera los errores de 2015: entrada ilimitada. También porque las condiciones han cambiado desde entonces en varias partes del mundo", afirma Kurz en una entrevista que publica hoy el diario italiano "La Stampa".



Según el mandatario, "para que no haya más flujos como hace seis años, tenemos que romper el modelo de negocio de los contrabandistas de seres humanos, detener a los migrantes irregulares en las fronteras exteriores y devolverlos a sus países de origen o a terceros países seguros".



"Con más de 44.000 afganos que han entrado en nuestro país en los últimos años, Austria ya alberga la cuarta comunidad afgana más grande del mundo, si consideramos la distribución de migrantes por número de habitantes. Hay muchos más refugiados afganos con nosotros que en Italia u otros Estados de la UE. Sólo este año, nos han llegado unos 8.000 refugiados, una quinta parte de Kabul, a través de la ruta balcánica, aún abierta", explica.



Kurz dice que su "posición es realista: la integración de los afganos es muy difícil y requiere un gasto de energía que no podemos permitirnos".



La complicada integración de los afganos, según él, se explica por "su nivel educativo, en su mayoría bajo y divergente en los valores fundamentales" y dice que "más de la mitad de los jóvenes afganos que ya viven en Austria apoyan la violencia cuando se ofende a su religión".



Preguntado sobre si Europa debe negociar con los talibanes, Kurz afirma: "La respuesta es sí, la UE puede y quiere ejercer presión junto con sus socios internacionales. Además, debería concentrarse en apoyar a los Estados vecinos, para que se ocupen de los refugiados y de la lucha contra el terrorismo islámico, especialmente el ISIS-K".



Sobre las próximas elecciones en Alemania, Kurz asegura que "una coalición de izquierda sería un gran problema para Europa", que "no debe seguir perdiendo competitividad. La protección del clima, por ejemplo, y una economía fuerte pueden conciliarse".



Respecto a la reciente petición de Austria y otros siete países europeos de volver al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, explica que "Austria es muy crítica con los planes de deuda masiva después de la pandemia. Durante el covid era justo e importante (...), pero ahora tenemos que volver a poner las finanzas públicas en una base sólida y centrarnos en la competitividad de Europa para no quedar aún más rezagados con respecto a otras regiones del mundo, especialmente Asia".

COMENTARIOS