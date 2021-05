La incidencia acumulada de Covid desciende en Alemania en la tercera ola

La incidencia acumulada de infectados de la covid vuelve a descender en Alemania, con caídas en seis de los últimos siete días, apuntando que el país está logrando controlar la tercera ola de la pandemia.



El Instituto Robert Koch (RKI) de virología informó de que en las 24 horas previas se registraron 7.534 nuevos casos de coronavirus, así como 315 muertes. Las cifras de positivos son inferiores a las de este lunes (9.160) y las comunicadas el pasado martes (10.976)



Así, la incidencia acumulada en los últimos siete días en el conjunto del país cayó hasta los 141,4 casos por cada 100.000 habitantes, aunque con grandes diferencias regionales (hay cinco distritos por encima de los 300 casos y uno por encima de los 500).



Esta incidencia acumulada del conjunto del país es algo inferior a los 146,9 de este lunes y claramente menor que los 167,6 de hace siete días.



En total, Alemania acumula 3.433.516 positivos confirmados y 83.591 muertos con o por covid.



Actualmente, según el RKI, el 75 % de los algo más de 400 distritos del país se encuentra por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en siete días y, por tanto, bajo las restricciones acordadas a nivel federal dentro del paquete denominado "freno de emergencia", que incluyen un toque de queda nocturno.



No obstante, el avance de la campaña de vacunación ha llevado al Gobierno alemán a plantear el alivio de algunas restricciones para aquellos ya totalmente inmunizados, unos 9,5 millones de personas, entre vacunados con la pauta completa e infectados ya completamente sanados.



A partir del sábado, si el proceso legislativo avanza como está previsto, los inmunizados podrían no necesitar test negativos para acceder a comercios no esenciales ni tener que cumplir períodos de cuarentena al regresar al país, entre otras medidas.



Según cifras de este lunes del Ministerio de Sanidad, el 28,2 % de la población alemana (23,5 millones) ha recibido al menos una dosis y el 8,0 % (6,5 millones de personas) cuenta ya con la pauta completa y está totalmente inmunizada. A estos hay que sumar algo más de 3 millones de personas que computan como ya recuperados.



La ocupación en las ucis desciende además, pero levemente. El número de internados por covid cayó en 18 enfermos, hasta los 5.011, de los que un 59 % se encuentran intubados.