Francia acelera el ritmo de vacunación y aleja la amenaza de otro confinamiento

El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, aseguró este martes que el país ha acelerado el ritmo de vacunación contra la covid gracias a la llegada de nuevas dosis, al tiempo que consideró que la pandemia se mantiene "estable", lo que aleja la amenaza de un nuevo confinamiento de la población.



En declaraciones a la radio pública France Info, Véran aseguró que más de 3,5 millones de franceses habrán recibido al menos una dosis a finales de este mes, cifra que puede llegar hasta los 4 millones si llegan suficientes vacunas.



"Francia ha superado a Alemania, España e Italia en ritmo de vacunación en la primera dosis", señaló el ministro, que indicó que el país ha llegado a una velocidad "elevada" y que tiene 1.000 centros para vacunar.



Reconoció que en la segunda inyección Francia acumula todavía un retraso, que esperan recuperar a lo largo del mes.



El ministro señaló que los límites mostrados por la vacuna de AstraZeneca no han hecho variar la estrategia del país, donde la variante sudafricana circula por ahora muy poco.



Véran señaló, sin embargo, que esa vacuna puede no ser recomendable en territorios de ultramar, como la isla de Mayotte, en el océano Indico, donde esa variante puede ser mucho más común y donde se propondrán de forma prioritaria las otras vacunas.



VIGILANCIA A LAS NUEVAS VARIANTES



El titular de Sanidad aseguró que han incrementado la vigilancia sobre el avance de las nuevas variantes en el país, que se estiman en un incremento del 50 % por semana. "Aumentan deprisa, pero menos que en países que no han impuesto un toque de queda tan estricto como el nuestro", dijo.



Por ahora, aseguró, la situación es "estable y elevada", lo que justifica que el Gobierno no tenga que recurrir al confinamiento, algo que esperan evitar si la situación no se descontrola.



"Es posible y deseable que no volvamos a reconfinar. Hay que buscar ese equilibrio entre la vida social y económica. Como ministro de Sanidad deseo que devolvamos lo antes posible la libertad a los franceses", aseguró.



Véran, que este lunes recibió ante las cámaras la vacuna de AstraZeneca en el hospital de Melun, que visitaba como ministro, aseguró que lo hizo por su condición de médico, que le incluía en el grupo de candidatos a recibirla.



Al tiempo, anunció una investigación sobre la vacunación de varios miembros del Consejo de Administración y donantes del Hospital Americano de París, centro privado situado en la periferia de la capital conocido por atender a estrellas y personas adineradas.



Según France Info, dos decenas de ellos recibieron la primera vacuna el mes pasado, mientras que sanitarios más expuestos todavía esperan.